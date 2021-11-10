'Мама Алла': Орбакайте перепутали с Пугачевой

Российская певица, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте с возрастом становится все больше и больше похожей на свою мать. На этот раз ее и вовсе перепутали с примадонной.

На своей странице в Instagram артистка поделилась новым фото. Кристина сделала селфи на фоне природы, укутавшись в шарф кофейного цвета и надев меховый капюшон (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Этот снимок вызвал фурор среди ее поклонников. Многие отметили ее сходство со знаменитой матерью, а некоторые и вовсе не сразу поняли, что на снимке Орбакайте.

Видео дня

"Как вы похожи на маму", "Мама Алла", "И я заметила про сходство", "Я подумала Алла", "Ой, тут Вы копия мама", "С первого взгляда сразу Алла Борисовна , со второго взгляда Кристина. Ну очень похожи", "Как вы тут на мамочку похожи", — пишут фолловеры знаменитости.

Ранее OBOZREVATEL писал о 8 звездах, которые опозорились из-за фонограммы. В этом списке оказалась и Кристина Орбакайте.