Мама 8-летней Миланы Маханец расплакалась на камеру и заявила о насилии в семье

Мама 8-летней Миланы Маханец, из-за которой в Украине разгорелся громкий скандал, расплакалась во время интервью. Она призналась, что у девочки были проблемы с речью. В пять лет она говорила по слогам и с трудом составляла предложения. И все из-за того, что маленькая дочь была свидетелем домашнего насилия.

Об этом Дарья рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Україна" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). С мужем она развелась, однако точную причину расставания называть не захотела.

Также женщина сказала, что считает несправедливым тот факт, что страницы детей блокируют в социальных сетях. По ее словам, ничего плохого в дружбе Миланы с 13-летним Пашей Паем нет.

"Сейчас мы у ребенка, который и так сильно травмирован, забираем последнее, что может его поддержать. Нас всех вызывали на допрос в полицию. Но я считаю, что обвинения в порнографическом контенте в наш адрес слишком далеки от того, что есть на самом деле…", – объяснила мама девочки свою точку зрения.

Психолог Наталия Холоденко добавила, что публичная демонстрация отношений между детьми может плохо повлиять на тех подростков, которые за ними следят. По словам эксперта, юные пользователи могут воспринимать такое поведение в качестве примера.

Милана Маханец с мамой. Скриншот видео

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывали в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи были возмущены.

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