Мама 8-річної Мілани Маханець розплакалася на камеру і заявила про насильство в сім'ї

Мама 8-річної Мілани Маханець, через яку в Україні розгорівся гучний скандал, розплакалася під час інтерв'ю. Вона зізналася, що у дівчинки були проблеми з вимовою. У п'ять років вона говорила по складах і ледве складала речення. І все через те, що маленька дочка була свідком домашнього насильства.

Про це Дарина розповіла в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). З чоловіком вона розлучилася, проте точну причину розставання називати не захотіла.

Також жінка сказала, що вважає несправедливим той факт, що сторінки дітей блокують у соціальних мережах. За її словами, нічого поганого в дружбі Мілани з 13-річним Пашею Паєм немає.

"Зараз ми у дитини, яка і так сильно травмована, забираємо останнє, що може її підтримати. Нас усіх викликали на допит у поліцію. Але я вважаю, що звинувачення в порнографічному контенті на нашу адресу занадто далекі від того, що є насправді...", – пояснила мама дівчинки свою думку.

Психологиня Наталія Холоденко додала, що публічна демонстрація стосунків між дітьми може погано вплинути на тих підлітків, які за ними стежать. За словами експертки, юні користувачі можуть сприймати таку поведінку як приклад.

Мілана Маханець з мамою. Скриншот відео

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Діти показували в мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі були обурені.

Як повідомляв OBOZREVATEL: