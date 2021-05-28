Мальту заподозрили в нечестных ставках на Евровидении 2021

В СМИ появилась информация, что команда представительницы Мальты на Евровидении 2021 Дестины потратила на букмекерские ставки часть от 650 тысяч евро из госбюджета, чтобы улучшить позиции в рейтинге. Также деньги ушли на ее продвижение в социальных сетях с помощью блогеров.

Так, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела распорядился провести аудит расходов, которые совершила команда Дестины за время пребывания на конкурсе. Об этом сообщает издание Times of Malta.

Известно, что аудит должен начаться 31 мая. По предварительной информации, один человек подтвердил, что деньги налогоплательщиков частично были израсходованы на букмекерские ставки.

Отмечается, что представители певицы пока не комментируют опубликованную изданием информацию.

Коротко о знаменитости:

Дестини Чукуньере – мальтийская певица, победительница Детского Евровидения 2015 года. Представительница Мальты на Евровидении 2021. Первоначально она должна была представлять Мальту на отмененном Евровидении 2020 с песней All Of My Love в первом полуфинале конкурса 12 мая 2020 года.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте здесь.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте здесь.

Все подробности финала конкурса Евровидение 2021 – читайте здесь.

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