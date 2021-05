Мальту заподозрили в нечестных ставках на Евровидении 2021

Дестини Чукуньере – мальтийская певица, победительница Детского Евровидения 2015 года. Представительница Мальты на Евровидении 2021. Первоначально она должна была представлять Мальту на отмененном Евровидении 2020 с песней All Of My Love в первом полуфинале конкурса 12 мая 2020 года.