Быстрое заключение перемирия в войне между Израилем и Ираном стало облегчением для международного сообщества, опасавшегося начала масштабного регионального конфликта. Однако для одного игрока — России — этот краткосрочный конфликт стал своевременной возможностью продвинуть свои военные и геополитические цели в других регионах. Пока внимание мира было приковано к Ближнему Востоку, Кремль усилил как свою открытую агрессию против Украины, так и скрытую экспансию в Южном Кавказе.

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На протяжении почти двух недель конфликт между Израилем и Ираном доминировал в международных СМИ. Это было вполне оправданно: внимание мира сосредоточилось на немедленных рисках эскалации, а долгосрочные последствия конфликта до сих пор остаются предметом дискуссий.

Тем не менее, постепенно формируется общее мнение о том, что ядерная программа Ирана понесла серьёзный урон — отложена, как минимум, на месяцы, если не на годы. Серьёзно пострадали также его системы ПВО, ракетная инфраструктура и авиация. Военный потенциал Ирана, его позиции в регионе и сдерживающая мощь оказались ослаблены по сравнению с довоенным уровнем.

При этом серьёзно пострадал и имидж России как надёжного стратегического партнёра. В течение критических для Ирана двенадцати дней его, казалось бы, союзник ограничился лишь риторической поддержкой. Этот отказ от реальной помощи в момент нужды подорвал и без того хрупкий союз между Москвой и Тегераном.

В долгосрочной перспективе такое ослабление Ирана — военное, дипломатическое и психологическое — представляет собой стратегическую потерю и для самой России. Один из ключевых региональных партнёров стал не только менее дееспособным, но и менее доверчивым. Иран разочарован неспособностью Москвы оправдать его ожидания.

Однако всё это — долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе Россия извлекла из израильско-иранской войны немалые тактические выгоды.

Выгоды от отвлечённого внимания

Во-первых, Кремль воспользовался тем, что внимание мира было отвлечено, чтобы активизировать боевые действия в Украине. Россия усилила как оккупацию украинских территорий, так и бомбардировки гражданской инфраструктуры. Сейчас она пытается захватить районы Сум и Днепропетровска — регионы, которые ранее сама признавала украинскими. Несмотря на то что Москва проигнорировала предложение о месячном перемирии, поддержанное США, европейскими странами и самой Украиной, критика в её адрес оказалась минимальной. Мировой информационный поток был захвачен событиями на Ближнем Востоке, и агрессия России прошла почти незамеченной.

Во-вторых, война между Израилем и Ираном дала России временные военные преимущества, лишив Украину срочно необходимого вооружения. Производимые в США ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками, были перенаправлены с Украины на защиту американских военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, война между Израилем и Ираном непреднамеренно усилила позиции России на фронте.

В-третьих, Кремль извлёк экономическую выгоду. Конфликт вызвал краткосрочный скачок цен на нефть, что увеличило экспортные доходы России. Кроме того, война стала поводом для отсрочки инициативы G7 по установлению нового потолка цен на российскую нефть в размере $45 за баррель. В США обсуждение более жёсткого санкционного пакета против России в Сенате также было отложено на неопределённый срок.

Параллельно Москва активизировала усилия по восстановлению своей сферы влияния в Южном Кавказе, воспользовавшись возникшим геополитическим вакуумом на фоне конфликта в регионе Ближнего Востока.

Грузия: авторитарный дрейф при поддержке России

Россия, оккупировавшая 20% территории Грузии, ограничена в возможностях прямого вмешательства во внутренние дела страны. Вместо этого она оказывает влияние через правящую партию "Грузинская мечта", политический инструмент, которому Кремль оказывает поддержку. Власти Грузии усилили давление на представителей гражданского общества и оппозиционные партии, выступающие за интеграцию с Европейским союзом.

Особую тревогу вызывает принятие закона об "иностранных агентах" — по образцу российского ФЗ-ИНОАГЕНТ — направленного против НПО и независимых СМИ. Начались аресты оппозиционных лидеров. В последние дни были задержаны Ника Мелия, Ираклий Окруашвили и Зураб Джапаридзе, которым ускоренными судебными процедурами были назначены тюремные сроки от 7 до 8 месяцев. Наблюдатели предупреждают: это может быть лишь начало, поскольку Грузия всё глубже погружается в авторитаризм — по схеме, напоминающей соседний Азербайджан.

Армения: усиливающееся давление России

В Армении Кремль занял ещё более агрессивную позицию. Москва, судя по всему, стремится к стратегическому прорыву в регионе, намереваясь вернуть Ереван в свою орбиту. Давление и подрывные действия против прозападного правительства премьер-министра Никола Пашиняна усиливаются.

Армянская апостольская церковь, традиционно лояльная Москве, перешла в оппозицию. Кремль продолжает расширять антипашиняновскую коалицию. Одним из заметных переходов стал миллиардер Самвел Карапетян — владелец армянской энергосети и обладатель значительных активов в России и Армении. Его арест после угроз свержения правительства вызвал дополнительное раздражение у Москвы.

Один из главных пропагандистов Владимира Путина — Владимир Соловьёв — выступил по российскому государственному телевидению с резкой критикой армянского правительства, назвав его "предателями" и обвинив в "продаже Арцаха" — армянского названия Нагорного Карабаха — Азербайджану.

Тем не менее, правительство Пашиняна демонстрирует готовность к сопротивлению гибридной агрессии. Премьер объявил, что спецслужбы предотвратили попытку государственного переворота, спланированную "преступными олигархическими клириками".

Главным фигурантом расследования стал священник Баграт Галстанян, лидер движения "Священная борьба". По данным властей, он — один из 14 арестованных. Утечки из следствия свидетельствуют, что заговорщики планировали захватить власть летом при помощи вооружённых групп. Якобы было сформировано 250 отрядов по 25 человек, преимущественно из бывших военных, полицейских и спортсменов. Всего, как утверждается, в эти группы было вовлечено более тысячи человек.

Несмотря на превентивные аресты, власти опасаются, что подрывные усилия будут продолжены. По их мнению, подконтрольные России силы намерены добиться смены власти в Армении насильственным путём.

Эти события вызывают серьёзную тревогу и могут иметь региональные последствия. Дело в том, что так называемая "пятая колонна" России в Армении выступает не только против Пашиняна, но и решительно против любой перспективы мира между Арменией и Азербайджаном. Реваншистская риторика набирает обороты. Эти силы уже открыто заявляют, что в случае возвращения к власти они вновь начнут войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

На этом фоне Москва, по-видимому, готовится к решающему удару по Южному Кавказу с использованием армянского плацдарма. Манипулируя демократическими институтами Армении и мобилизуя оппозицию, крупный бизнес, медиа и церковь, Кремль надеется свергнуть правительство Пашиняна, сорвать мирный процесс с Азербайджаном и установить в Ереване лояльный режим для давления на Баку.

Азербайджан: контроль без смены режима

Азербайджан представляет собой иную задачу для Кремля. Во-первых, в стране отсутствует реальная политическая конкуренция и демократическая инфраструктура, что затрудняет формирование пророссийской "пятой колонны". Во-вторых, оппозиция, гражданское общество и независимая пресса были систематически подавлены в течение многих лет правления президента Ильхама Алиева.

Оставшиеся демократические силы — прежде всего Народный фронт Азербайджана и Национальный совет — придерживаются твёрдо проевропейской и антироссийской позиции.

Поэтому стратегия Москвы в Азербайджане не связана с попытками смены режима, а направлена на то, чтобы заставить существующую власть принимать её условия. Из всей политической элиты лишь сам Алиев разделяет стратегические цели Кремля: противодействие демократическим реформам и блокирование интеграции Южного Кавказа с Европой.

Однако и здесь есть пределы сближения. Алиев выстроил персоналистский, централизованный режим и не склонен делиться властью ни с кем — в том числе и с Россией. В этой связи он стремится к балансу, развивая отношения одновременно с Турцией, ЕС, США и Китаем.

Структурная уязвимость изнутри

Тем не менее, Азербайджан страдает от серьёзной уязвимости: те самые инструменты, с помощью которых Алиев укреплял власть — репрессии и демонтаж институтов — подорвали устойчивость государства. Демократические механизмы и гражданская защита национального суверенитета были разрушены. Для государств, таких как Россия, реализующих внешнюю политику через принуждение, подобная слабость открывает окно возможностей. Пример Беларуси служит тревожным предупреждением: авторитарные режимы с концентрацией власти в одних руках легко поддаются внешнему управлению.

Именно поэтому развитие демократических институтов в странах, граничащих с Россией, — это не только вопрос ценностей, но и вопрос национальной безопасности. В Грузии и Азербайджане демократия — это защитный щит от имперского вмешательства и потери суверенитета.

История показывает, что империи легче всего подчиняют те режимы, где власть сосредоточена в руках одного человека. Утверждённый авторитаризм в Азербайджане и набирающий силу авторитаризм в Грузии угрожают не только свободам, но и самой независимости этих стран.

Западу пора вернуться к основному приоритету: сдерживание России

Перемирие в войне между Израилем и Ираном — безусловно, позитивное событие. Но теперь международное сообщество должно вновь сосредоточиться на главном приоритете: защите Украины от российской оккупации, недопущении доминирования Москвы в Южном Кавказе и поддержке уязвимых демократий региона.

В этом контексте защита прав человека, политических свобод и демократического управления на Кавказе должна восприниматься не только как моральная обязанность, но и как стратегическая необходимость. Для демократических сил США и Европы сопротивление российскому империализму и укрепление демократий в Украине, Грузии и Азербайджане должны оставаться главной геополитической задачей.