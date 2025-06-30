Одиночество. Несправедливость. Сны и побратимы. Кричу по ночам. Война поделила. Военный говорит

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Далее текст на языке оригинала.

***

Мучить спогад про побратима на позиціях. Триста. Я тягнув.

Я його підіймаю. А він впирається. І каже: "Не піду і все"

Чує вибухи і боїться.

У мене в голові цей голос: не піду і все.

Дуже давить. Уривками сниться.

Я його оставляю і йду.

***

Все те, що раніше приносило задоволення — не приносить радості.

Мені нецікаво абсолютно

Не сплю. 15-20 хвилин

Постійно прокидаюсь.

Постійно 2 сна на повторі.

Пустота всередині. За хлопців.

Наче вмер, але чомусь не помер.

***

Іноді просто сльози течуть. Згадую. І течуть.

Яка подія найболючіша?

Хлопці зайшли на позицію. Стрілкові бої були.

Несправедливість. Командування каже іти вперед.

Побратим. Пробув на позиції 42 дні.

26 р*саків завалив.

13 дронів збит з автомату. і нічого.

Людина яка тирила соляру — дають золотого хреста.

А той, хто реально воював — нічого.

Ця несправедливість. Абсолютна несправедливість у всьому.

Світ зламався.

***

У мене постійно відчуття самотності.

Не бачу майбутнього. Не думаю про нього взагалі.

Хочеться купити мотоцикл і просто їхати вперед.

Постійно моніторю ситуацію. Очікую на небезпеку.

Сідаю всюди так, щоб контролювати периметр.

***

Бачу один і той самий сон.

Страшний. І він на повторі.

Скоро весь ютуб переслухаю.

Тоді є шанс, що я засну.

Мільйон думок.

***

Намагаюсь менше балакать з гражданскими.

Бо вони потім починають багато розказувать зайвого.

Війна поділила людей на хороших і поганих.

Ми нікому не потрібні.

Візьміть любу людину, яка лікується.

Ти коли з військовими — то хоча б на одній хвилі.

Не гражданські.

У мене вся родня — служить. Всі, хто є.

Брат пропав без вісти.

Рік просидів вдома.

Обіда на все.

Несправедливість розʼїдає зсередини.

Був в Києві.

Везли 200.

Кортеж везе.

Ніхто не став навіть.

Це така неповага.

Люди зажрались.

Тепер здоровʼя не те.

Думаю, скільки ще протягну.

***

Злість бере сильна.

Невропатолог. Молода дівчина.

Подивилась на документи, на мене і каже: "у меня спина болит сильнее чем у тебя".

Я ледве стримався.

У меня уже картинка, як я душу ее.

Бо я не розумію, навіщо вона це каже. Я ж знаю, як спина болить.

Я сдерживаюсь как могу. Но в последнее время меня начинает рвать.

**

Жінка каже, що кричу вночі

Руки трусяться

Ноги трусяться

Страх

Тривога

Боюсь і не знаю, що відбуваться.

Не можу зосередитись. Налякався.

Коли обстрілювали

Згадую крики. Лужі крові. Бачу картинки.

***

Тільки з дружиною спілкуюсь. Але зараз виникли непорозуміння.

Попросила, щоб я пішов до сестри пожити. Бо вона мене не впізнає.

Переживаю тепер.

Дзвоню, прошу, щоб повернувся.

Каже мені: "Роби шось". Не знаю, що робити, як бути:

Може пройде.

***

Щоб поїхати сюди в лікарню — треба піти було на позицію. Це була умова командування.

***

Поговорив з вами. Трохи легше стало.

Бо коли тримаєш в собі — це ніби консервуєш все.

***

Мене дуже заспокоює — коли спілкуюсь з дружиною.

Це дуже підтримує.

І з дітьми.

Старшій 30, меншій 28.

***

Я вже по очам бачу військового.

Глянув — і розумію, що чувак був в звездорезе.

Люблю одягати окуляри. Бо і мене одразу викупають.

Були от нещодавно по гражданке, купляли одяг. Хлопець підійшов і каже: "Братан ти откуда. Заметно, шо був в інтересних місцях."

***

Думки військових – це рубрика, де я розміщую шматочки бесід без імен і деталей, щоб просто показати про що живуть і думають військові.

Моя мета – щоб прірва між військовими і цивільними зменшувалась і ми, цивільні могли краще розуміти військових. Інформація почищена, прибрана обсценна лексика, локації і дати, залишаються тільки думки. Також важливо відмітити, що кожна історія розміщається з дозволу.

Якщо хочете підтримати роботу для хлопців – закупку ліків, книг, необхідного – постійна банка в другому коментарі.