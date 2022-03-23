Малая Родина Ани Лорак отправила певицу "вслед за российским кораблем"

В Черновцах, где родилась и выросла певица Ани Лорак, официально демонтировали звезду с именем артистки на местной Аллее славы. Почетное отличие находилось на Театральной площади, а теперь вместо него дыра.

Кроме того, Горисполком принял решение убрать также звезду оперного певца Василия Герелло, который поддерживал войну в Украине. Об этом сообщил секретарь исполнительного комитета Черновицкого городского совета Сергей Добржанский.

"Горисполком официально отправил звезды Ани Лорак и Герелло за российским кораблем!" – написал Добржанский на своей странице.

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В 2015 году черновицкие активисты уже требовали у местных властей избавиться от Ани Лорак на Аллее славы и самостоятельно демонтировали отличие. Землячка черновчан с 2014 года после аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе не перестала давать концерты в РФ, а сейчас умалчивает о войне в Украине. Кроме того, Лорак лишат званий "Народная" и "Заслуженная артистка Украины".

Заслуженный артист Украины Василий Герелло также является уроженцем Черновицкой области. Он выступал на пропагандистском концерте-митинге в "Лужниках", посвященном поддержке войны против Украины. Певца лишат звания "Заслуженный" и демонтируют его звезду на Аллее славы в Черновцах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, каких звезд лишат звания "Народный артист Украины". Комитет Верховной Рады обратился к президенту с просьбой отозвать государственные награды у пророссийских артистов.

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