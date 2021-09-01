МакSим впервые появилась на публике после выхода из комы. Фото

38-летняя российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после выписки из больницы появилась на публике. Звезда привела на школьную линейку свою шестилетнюю дочь Машу, которая пошла в первый класс.

Соответствующие кадры опубликовала директор школы на личной странице в Instagram. Сама певица не сообщала поклонникам об этом событии.

МакSим была одета в белую рубашку, черные брюки и ботильоны. Она позировала вместе с управляющим советом учебного заведения.

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Отметим, что дочь певицы будет ходить в городскую школу № 1287 с углубленным изучением английского языка. Также там обучаются две дочери Юлии Пересильд и другие звездные наследники.

Напомним:

15 июня стало известно о госпитализации МакSим. Она попала в больницу с диагнозом "пневмония". Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя два месяца ее вывели из комы и через пару недель выписали. Сейчас певица восстанавливается дома.

Младшая дочь Марины Абросимовой родилась от бизнесмена Антона Петрова. Роман закрутился в 2014 году и длился около года. Петров бросил звезду еще до рождения девочки и женился на гимнастке. Несмотря на это МакSим и Антон остались в нормальных отношениях.

У певицы также есть старшая дочь Саша, которая родилась в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым — сейчас ей 12 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что представительница артистки Яна Богушевская рассказала, как себя чувствует певица после выписки из больницы.