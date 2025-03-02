Максим Галкин поздравил Пугачеву с особым праздником и ошеломил ее молодым видом. Фото
Российский юморист Максим Галкин, с начала полномасштабного вторжения поддерживающий Украину, не перестает удивлять поклонников своими искренними чувствами к жене, легендарной певице Алле Пугачевой. Супруги, которые вместе уже много лет, имеют собственные романтические традиции, одной из которых уникальный праздник – День желтых цветов. Его они ежегодно отмечают в первое воскресенье весны, чествуя свои чувства теплом и яркими красками.
В этом году Галкин не только поздравил любимую с особым днем, но и поделился трогательными семейными кадрами, на которых Пугачева поразила поклонников своим молодым и элегантным видом. Юморист опубликовал в Instagram архивные и фото супруги вместе с их детьми, что позволило проследить, как менялась семья с годами.
"Приветствую мою любимую с ее Праздником желтых цветов, с первым воскресеньем весны!" – написал Галкин, сопровождая пост снимками Примадонны среди цветов.
Также в публикации можно увидеть фото их двойни – Гарри и Лизы, которым сейчас 11 лет.
- "Вашу и нашу любимую Аллу поздравляем с Праздником желтых цветов!"
- "Как Алле Борисовне подходит этот зеленый цвет на фоне желтых тюльпанов. Такая легкость, свобода, радость, тепло чувствуется рядом".
- "С первым воскресеньем весны вас! Как прекрасно выглядит Алла Борисовна".
Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин поддержал Украину в годовщину полномасштабной войны. Все это время он чуть ли не каждый день пытается "достучаться" до своих соотечественников, однако все напрасно.
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