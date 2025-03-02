Максим Галкин поздравил Пугачеву с особым праздником и ошеломил ее молодым видом. Фото

Российский юморист Максим Галкин, с начала полномасштабного вторжения поддерживающий Украину, не перестает удивлять поклонников своими искренними чувствами к жене, легендарной певице Алле Пугачевой. Супруги, которые вместе уже много лет, имеют собственные романтические традиции, одной из которых уникальный праздник – День желтых цветов. Его они ежегодно отмечают в первое воскресенье весны, чествуя свои чувства теплом и яркими красками.

Видео дня

В этом году Галкин не только поздравил любимую с особым днем, но и поделился трогательными семейными кадрами, на которых Пугачева поразила поклонников своим молодым и элегантным видом. Юморист опубликовал в Instagram архивные и фото супруги вместе с их детьми, что позволило проследить, как менялась семья с годами.

"Приветствую мою любимую с ее Праздником желтых цветов, с первым воскресеньем весны!" – написал Галкин, сопровождая пост снимками Примадонны среди цветов.

Также в публикации можно увидеть фото их двойни – Гарри и Лизы, которым сейчас 11 лет.

"Вашу и нашу любимую Аллу поздравляем с Праздником желтых цветов!"

"Как Алле Борисовне подходит этот зеленый цвет на фоне желтых тюльпанов. Такая легкость, свобода, радость, тепло чувствуется рядом".

"С первым воскресеньем весны вас! Как прекрасно выглядит Алла Борисовна".

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин поддержал Украину в годовщину полномасштабной войны. Все это время он чуть ли не каждый день пытается "достучаться" до своих соотечественников, однако все напрасно.

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