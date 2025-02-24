Галкин поддержал Украину в годовщину полномасштабной войны: три года пытаюсь образумить своих соотечественников

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, еще с 24 февраля 2022 года открыто выступающий против военных действий Кремля, выразил солидарность с Украиной в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Все это время он чуть ли не ежедневно пытается "достучаться" до своих соотечественников, однако все напрасно.

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На своей странице в Instagram Галкин опубликовал эмоциональное обращение, в котором отметил, что уже три года пытается поддерживать украинцев и заставить россиян понять трагедию, которую их страна принесла на украинскую землю. "1097 дней", – так он начал излагать свои мысли.

"Три года как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы... Все это время я пытаюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников... Не знаю, что писать сегодня... Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых", – отметил Максим Галкин.

Максим Галкин еще с первых дней полномасштабной войны осудил агрессию Кремля, за что был объявлен "иноагентом" в России и фактически лишен возможности работать на родине. Вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, он покинул страну и сейчас живет за границей.

Несмотря на это, он продолжает открыто выражать поддержку украинцам. В своих выступлениях Галкин неоднократно отмечал, что не все россияне поддерживают эту войну, но многие боятся открыто выразить свое мнение из-за жестких репрессий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин дал отпор россиянам, пересмотревшим "зомбоящик" и наехавшим на Пугачеву. Таким образом, Максим Галкин решил вступить с ними в диалог, однако лишь посмеялся над заявлениями пропагандистов.

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