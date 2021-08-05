Максим Галкин показал помолодевшую Пугачеву в Запорожце. Видео

Российский комик и телеведущий Максим Галкин опубликовал ролик, в котором показал помолодевшую супругу Аллу Пугачеву в автомобиле марки Запорожец. Кроме того, артист напомнил о возрасте своей возлюбленной.

Соответствующее видео знаменитость разместил на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Галкин поинтересовался у Пугачевой, как ей эта машина. На что супруга ответила: "Замечательно. Ретро, моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек".

Затем комик отметил, что Запорожец немного моложе певицы. Звезда ответила: "Даже моложе? Ну, люблю молодых".

К слову, в кадре видно, что ретро-автомобиль был сделан в 1964 году, когда Пугачевой было 15 лет.

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Стоит отметить, что в ролике Пугачева была одета в белые брюки и такого же цвета рубашку. Также она решила собрать волосы, выпустив пару прядей наперед, и сделала нежный макияж с акцентом на глаза.

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России. С 2011 года замужем за шоуменом Максимом Галкиным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео поцелуя российского комика Максима Галкина с 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Ролик был снят на вечеринке в честь 45-летия Галкина.