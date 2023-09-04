Макс Корж на своем концерте в Риге призвал 35-тысячную публику скандировать 'Нет войне!' и вызвал истерику у русских

Известный белорусский певец Макс Корж, который осудил войну, однако поддержал идею "братских народов", дал свой первый после полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт – он состоялся 2 сентября в Риге, Латвия. На нем 35-тысячная публика скандировала слоган "Нет войне!" Об этом их попросил сам артист.

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Соответствующие ролики завирусились в соцсетях и, как и следовало ожидать, вызвали истерику у россиян. Впрочем, за полтора года Корж так и не решился назвать Россию агрессором и открыто осудить ее действия. И даже свой концерт он посвятил "всем погибшим в войне в Украине", то есть, очевидно, украинцам-защитникам и россиянам-оккупантам.

Так, на стадионе "Даугава" в Риге собралось около 35 тысяч зрителей. Концерт закончился под антивоенный трек, выпущеный после 24 февраля 2022-го, со словами "Прав тот, кто защищает свой дом". После этого Корж попросил публику прокричать "Нет войне!"

Среди зрителей было немало россиян, выступающих против войны. Это можно было понять по флагам, которыми они размахивали в толпе – бело-сине-белые полотнища, символизирующие "свободную Россию и мир".

Однако на них Корж акцентировать внимание не стал, а в конце выступления прокричал со сцены: "Что они с нам сделали, в какую дичь втянули… Мне все равно, где вы будете, да хоть в Австралии, для меня важно, чтобы все вы были живы. Ребята, не меняйтесь, оставайтесь людьми – что-нибудь придумаем, прорвемся. Когда все закончится, приедете все ко мне в Беларусь – так набухаемся, что олени раньше времени скинут рога! И не забывайте: белорусы – нормальные. Не верьте никому".

Очевидно, что исполнитель, который и в Украине собирал многотысячные стадионы, до сих пор придерживается нарративов о том, что войну развязали политики, а обычные люди ни при чем.

Незадолго до выступления Корж также обнародовал 16-минутное видео со своим длинным монологом-размышлением о войне и мире, утраченных и уничтоженных ценностях, людях и прочем. И хотя видео длилось довольно долго, певец в нем так и не осудил Россию за ее агрессию и террор. Вместо этого во всем винил мнимых "они", под которыми, очевидно, имел ввиду "больших дядь, которые все решают".

"Каждый из нас потерял веру в людей. Каждый из нас находится в подвешенном состоянии. То, на чем держался наш мир, о все наши ценности отерли ноги. Появилась куча правд. Мало того, что они натворили, сколько беды, сколько горя людям принесли, так еще, чтобы оправдать это, они, не задумываясь, уничтожили все, на чем держался наш мир: ценности, правила, некогда добытые великим горем", – поделился мыслями Корж.

Что же касается выступления в Риге, то, как мы уже заметили выше, не все российские фанаты Коржа оценили его "перформанс" с антивоенным лозунгом. Многие Z-патриоты, а также "аполитичные" слушатели принялись истерить в комментариях на пропагандистских площадках: "К чему это?", "Кажется кто-то забыл, какая страна принесла ему популярность".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение многих месяцев в сети была информация о запланированных концертах Коржа в РФ, однако после шквала хейта он отменил выступления сразу в трех странах.

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