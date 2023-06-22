Макс Чмерковский умилил первым фото новорожденного сына и рассекретил его имя

Известный украино-американский хореограф Макс Чмерковский, который также был главным героем первого сезона украинского "Холостяка", впервые показал лицо своего новорожденного сына. Малыш появился на свет 18 июня.

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Звездный отец и его супруга, а по совместительству коллега Пета Маргатройд также решили рассекретить поклонникам имя своего второго сына – его назвали Рио Джон. Об этом родители рассказали на своих страницах в Instagram.

На снимке ребенок, которому 22 июня исполнилось пять дней, лежит на кровати в стильном бежевом костюме, состоящем из ползунков, кофты и шапочки в цвет. Во рту у него соска такого же оттенка, как и наряд. Мальчик сладко спит, поднеся крошечные ручки к лицу.

У пары уже есть старший сын Шай. Ему шесть лет. Как отметили родители, он отлично справляется с ролью старшего брата.

"Мы очень рады показать вам нашего мальчика. Шай уже лучший старший брат. Мы все наконец-то в сборе. Жизнь прекрасна", – гласит подпись под первым фото Рио Джона.

Напомним, супруги давно хотели второго ребенка, но у танцовщицы обнаружили COVID-19, после чего врач сообщил трагическое известие о выкидыше. Пара тогда даже не знала, что ждет ребенка, а Макс Чмерковский в это непростое время находился в Киеве.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Чмерковский признался, что сожалеет о своем участии в первом сезоне украинского шоу "Холостяк" (СТБ). Танцор заявил, что "выбирать среди людей" – это неправильно.

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