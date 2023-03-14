Макс Чмерковский объяснил, почему его не удивила пророссийская позиция Татьяны Денисовой: она не украинка

Популярный украинский хореограф Макс Чмерковский помогал своей коллеге Татьяне Денисовой в первые дни полномасштабного вторжения, поскольку она тогда находилась в Киеве на съемках нового танцевального проекта. Однако уже очень скоро, выехав в Германию, а оттуда в Россию, танцовщица засветилась на росТВ. Это разочаровало Чмерковского, однако пророссийская позиция коллеги его ничуть не удивила.

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По словам хореографа, Денисова на момент их знакомства патриотичными настроениями совсем не отличалась. Подробнее об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "ОЛИЦЬКА".

Познакомился Чмерковский с Денисовой как раз накануне вторжения, когда они вдвоем стали судьями одного проекта. Хореограф считает, что решение пригласить Татьяну на шоу было неправильным, ведь она всем своим видом демонстрировала, что не имеет ничего общего с Украиной.

"Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились – это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денисова", никакого отношения к Украине не имела. К сожалению, продюсеры не всегда делают правильные выборы. При общении от нее не шло ничего украинского абсолютно. Когда я с ней сидел и общался, это была не одна из тех женщин, с которыми я общаюсь в Украине в течение многих моих приездов. У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на эти вещи. Украинцы волновались, когда начала война, а она – нет", – поделился Чмерковский.

Появление Денисовой в российском проекте "Танцы" на телеканале ТНТ буквально через пару месяцев после полномасштабного вторжения полностью разочаровало хореографа. То, с какой скоростью танцовщица забыла взрывы, от которых проснулась 24 февраля в Киеве, для Чмерковского стало не просто демонстрацией пророссийской позиции Татьяны, но и очень бесчеловечным циничным поступком.

"Когда вышло, что она работает на российском телевидении, я удивился, не потому, что это было удивительно. А потому, что это было так быстро. Я ожидал, что она в конце концов в там каким-то образом окажется, но чтобы так сразу...", – прокомментировал звезда.

Напомним, ранее бывший муж Денисовой, украинский певец Александр Кривошапко рассказал, что танцовщица отказалась от гражданства Украины и получила российский паспорт. По словам музыканта, она сделала это еще в декабре 2021 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кривошапко также заверил, что Денисова когда-то поливала грязью Москву. Тем не менее, именно там последние годы живет предательница.

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