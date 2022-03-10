Макс Барских запретил использовать свою музыку на всей территории России. Видео

Известный украинский певец и автор песен Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) запретил использовать свою музыку на всей территории России, которая начала полномасштабную войну в Украине. С таким же предложением он обратился к другим артистам.

Соответствующее видео Барских опубликовал на своей странице в Instagram. Певец подчеркнул, что запрет начнет действовать уже с 11 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она бы звучала в качестве саундтреков! Я также разрываю все контракты с российскими компаниями", – заявил певец.

Видео дня

Кроме того, он сказал, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России.

"Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине!" – отметил Макс Барских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за отмененные концерты. Он заявил, что передаст их Украине как гуманитарную помощь.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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