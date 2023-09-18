Макс Барских вспомнил громкую ссору с Аланом Бадоевым и озвучил самую большую сумму, которую ему платили за выступление

Известный украинский музыкант Макс Барских и его продюсер Алан Бадоев являются не только творческими и бизнес-партнерами, но и близкими друзьями. Однако в их профессиональной деятельности не обходится без конфликтов. Певец вспомнил одну громкую ссору с клипмейкером, которая произошла во время съемок клипа на его песню "Хочу танцевать" еще в 2016 году.

По словам Барских, он не согласился с одной провокационной идеей, которую предложил Бадоев. На этой почве знаменитости знатно поскандалили, однако в итоге смогли найти компромисс и помириться. Об этом инциденте артист вспомнил в программе "33 вопроса" для YouTube-канала "Люкс ФМ" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На съемках бывают такие моменты, когда он не согласен с моей идеей, или я не согласен с его. Когда мы создаем что-то, бывают стычки, но мы их решаем. Однажды на съемках клипа "Хочу танцевать", там было много образов. И один из референсов, по задумке Алана, что я должен был быть в женском платье. Он придумал эту идею, а я понимаю, что это слишком, у нас люди не готовы к этому. Мы так сильно поссорились, что Алан хотел отменять съемку. Ну и без того кадра, мне кажется, клип смотрится классно", – поделился Барских.

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Рассказал артист и о своем гонораре. Если дело касается выступлений на частных мероприятиях, то средний прайс артиста – 50 тысяч долларов (около 1,9 миллионов гривен). Рекордные заработки он получал за корпоративы на Новый год.

"Новые года всегда были такие насыщенные, потому что это прайм-тайм. Мне кажется около сотни тысяч долларов было за выступление", – рассказал музыкант о своем самом большом гонораре.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Макс Барских выпустил первый полностью украиноязычный альбом "Зорепад". Какие треки в него вошли – узнайте в нашем материале.

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