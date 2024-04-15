Макс Барских оказался в центре массированной атаки на Израиль, когда Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников, и даже дал концерт. Что известно

Украинский певец Макс Барских оказался в центре массированной атаки на Израиль. Вечером 13 апреля Иран выпустил по территории государства более 200 ракет и беспилотников. В тот момент артист находился в Тель-Авиве.

Несмотря на все, знаменитость не стал отменять концерт, который должен был состояться 14 апреля в Хайфе. На своей Instagram-странице Барских сообщил – он и команда в безопасности.

"Не переживайте, все хорошо. Вся моя команда в безопасности, – обратился исполнитель к подписчикам. – Мы с вами сильные и не такое выдерживали. Для нас это обычная история".

Звезда также поделился впечатлениями от концерта в Тель-Авиве. Он поблагодарил украинцев за поддержку в соцсетях и добавил, что из-за войны России "подобные новости стали ужасной жесткой рутиной". "Поэтому нас этим не сломать и мы не из пугливых", – подчеркнул Барских.

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