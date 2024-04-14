Галкин в Израиле вышел на связь на фоне атаки Ирана и поставил на место российские паблики: следите за собой, несчастные

Российский пародист-эмигрант Максим Галкин, уже более двух лет ведущий антикремлевскую деятельность за границей, вышел на связь из Израиля. На фоне масштабной атаки Ирана сотнями беспилотников и ракет он пожелал израильскому ПВО успеха и обратился к россиянам, попытавшимся его унизить.

Артист назвал пропагандистов "несчастными" и посоветовал им освещать свои проблемы. Пост появился в Instagram звезды.

Галкин записал два видео. На первом он со стаканом крепкого напитка поделился, что готовится к беспокойной ночи. Этот ролик пропагандисты растянули по своим группам, утверждая, что артист "даже не живет в Израиле".

"Собирался поспать, но сдуру зашел на какой-то российский Тelegram-канал, на какую-то г*внопомойку. Они написали: "Подвыпивший Галкин пожелал успеха ПВО Израиля, а он даже не в Израиле". Слушайте, г*вножурналисты, успокойтесь. И отслеживают же. Вы же большой (канал – Ред). – спросил артист. Что же вы следите за мной?" – спросил артист.

Он заверил, что сейчас живет в атакованной стране, а если бы это было не так, все равно желал бы успеха ПВО Израиля.

"У вас новостей больше нет? Займитесь своими проблемами, несчастные", – закончил пародист.

Он также добавил, что не будет ждать атаки Ирана ночью, а попытается поспать. "Если что, сирена разбудит", – написал Галкин.

Напомним, ранее Максим Галкин на украинском языке мощно отреагировал на гибель детей в результате атаки по Одессе и предупредил Россию о суде Божьем.

Как писал OBOZ.UA, юморист довел до истерики пропагандистов и "патриотов" РФ исполнением украинской песни "Піду втоплюся" Андрея Миколайчука. Звезда закончил концерт в Варшаве музыкальной минуткой и сорвал овации гостей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!