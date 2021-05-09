Макацария с 19-летней возлюбленной исполнили зажигательный танец во дворе дома

Известный грузинский шоумен Иракли Макацария, который не так давно показал на публику свою избранницу Лизу, показал видео, где они вместе танцуют. Пара исполнила зажигательный танец во дворе своего роскошного поместья.

Соответствующий ролик появился на официальной странице Макацария в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы). В кадре Иракли позирует в классическом смокинге, в том время как его 19-летняя возлюбленная предстала в коротком топе, жакете и в серебристой юбке, продемонстрировав свои стройные ноги.

"Вы танцуете?" – спросил у подписчиков Иракли.

Пользователи сети оценили зажигательный танец Макацария и его спутницы и отметили, что они очень гармоничная пара.

"Так рада за вас, что вы нашли друг друга", "Вы очень подходите друг другу", "Классно смотритесь вместе", – написали в Instagram поклонники.

Коротко о знаменитости:

Иракли Макацария – грузинский шомен, основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая одной из первых начала сотрудничать с Болливудом. В 2016 году стал главным героем "Холостяк-6". А позже он все чаще начал появляться на украинском телевидении: звезда стал тренером одного из известных проектов, а также принимал участие в шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.