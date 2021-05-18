Макаревич собрал аншлаг на концерте в Днепре. Видео

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич посетил украинский Днепр. Его коллектив собрал полный зал людей в рамках гастрольного тура по Украине.

Он поблагодарил поклонников, которые после выступления поднялись и аплодировали стоя. Соответствующий пост с видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Макаревич уже на протяжении нескольких дней путешествует с джазовым проектом УО5. Он посетил Тернополь, Хмельницкий, Ривне, Львов. В Черновцах артист заявил, что не ожидал увидеть такую роскошную архитектуру, стильные рестораны и чистоту.

Напомним, Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных ей СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса. А еще он заявил, что президент России Путин сделал все, чтобы число тех, кто его ненавидит, увеличилось.

Макаревич также рассказал о травле в России из-за поддержки Украины. По его словам, после того как в 2014 году он выступил в Святогорске Донецкой области, против него развернулась кампания.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер, лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове Макаревич выступил с джазовым проектом YO5 в клубе FESTrepublic. На концерте присутствовало множество людей.