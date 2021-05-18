Макаревич по завершению гастролей рассказал, чем его удивила Украина. Видео

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями после завершения гастрольного тура по Украине. Некоторые города его приятно удивили архитектурой и непосредственностью.

По его словам, речь идет о маленьких городках по 200 тысяч населения. "Все они в чудесной форме, с хорошими очень людьми. И нет провинциальности", – рассказал артист "1+1" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Макаревич подчеркнул, что Западная Украина напоминает ему Европу. "Они абсолютно сохранили свою европейскость, очень хорошо следят за старой архитектурой, везде все отреставрировано", – добавил певец, который сам по образованию архитектор.

Гастролировал по Украине Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн, которая родилась в Киеве, и джазовым проектом УО5. Он посетил Тернополь, Хмельницкий, Ривне, Львов, Каменец-Подольский, Днепр, Полтаву. В Черновцах артист заявил, что не ожидал увидеть такую роскошную архитектуру, стильные рестораны и чистоту.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер, лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове Макаревич выступил с джазовым проектом YO5 в клубе FESTrepublic. На концерте присутствовало множество людей.