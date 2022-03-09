Макаревич показал будущее российских военных одним метким фото

Советский и российский рокер, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич попытался продемонстрировать судьбу солдат из РФ, ведущих захватнические военные действия в Украине. Одним метким фото музыкант охарактеризовал будущее безвольных оккупантов, слепо действующих по приказам кровожадных военнокомандующих.

Иллюстрация появилась на личной странице артиста в Facebook. Следует отметить, что он ограничил возможность оставлять комментарии под постом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На минималистической картинке без подписи изображен зыбкий мост над пропастью, с которой колонной падают солдаты. Черные человечки на изображении шагают в унисон под флагом, выполняя, вероятно, задачи политиков, дающих им приказы под эгидой патриотизма, на что указывает флаг в руках.

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Исходя из тех убеждений, которые ранее высказывал Андрей Макаревич, трагическую судьбу он предсказывает именно русским военным. В частности, 6 марта артист высмеял президента РФ Владимира Путина за стратегический просчет в войне с Украиной.

Всего за час пост собрал почти 10 тысяч положительных реакций и сотни распространений. Позже рокер опубликовал еще одну иллюстрацию. На этот раз ее героями стали два ребенка, держащие в руках маленький флажок, на котором написано "мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Макаревич попытался объяснить, почему российские чиновники так самоотверженно врут об очевидных вещах. По словам звезды, политики могут обманывать даже своего президента.

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