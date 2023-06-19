Майли Сайрус, Вайнона Райдер и другие: пять знаменитостей, у которых нет детей

Для звезд, за которыми следят миллионы фанатов, вопрос материнства часто становится очень болезненным. Многим поклонникам интересно, почему они не спешат рожать, а знаменитостям приходится публично объяснять свою позицию или причину, чтобы срубить на корню все слухи о болезнях, неудачных отношениях и прочих проблемах.

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Обычно известные женщины пытаются объяснить, что быть мамой или не быть ею – нормальное желание каждой дамы, за которое ее нельзя осуждать. Однако некоторые из них все же пытались родить, но это не позволили сделать обстоятельства. OBOZREVATEL решил рассказать об этих звездах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Майли Сайрус

30-летняя эпатажная певица Майли Сайрус одна из тех, кого достают вопросами о пополненити в семье. Она не напрягает себя оправданиями, а по большей части осуждает людей, которые не могут принять то, что она не готова посвятить себя воспитанию малыша.

"От нас ожидают, что мы будем заполнять планету. И если это не часть нашего плана или нашей цели, возникает столько осуждения и гнева. Если ты не хочешь детей, люди жалеют тебя, будто ты холодная, бессердечная с*ка, которая не способна любить" – высказалась артистка.

Дженнифер Энистон

Совсем недавно голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые искренне призналась, что в течение 10 лет пыталась забеременеть, но безрезультатно. Это очень повлияло на нее, а еще больше звезду огорчало осуждение фанатов, обвинявших ее в эгоизме.

"Мы полны в браке или без него, с ребенком или без него. Мы сами решаем, что прекрасно, когда дело доходит до нашего тела... Писали о том, что я была эгоисткой. Я просто заботилась о своей карьере. Не дай Бог женщине быть успешной и не родить ребенка! И причина, почему мой муж бросил меня, почему мы расстались и расторгли наш брак, будто заключалась в том, что я не хотела рожать ему ребенка", – жаловалась актриса.

Вайнона Райдер

От одной из самых красивых женщин Голливуда многие годы ждали новостей о беременности, но она не поддалась давлению. Звезда не возражала, что задумывалась над пополнением и очень волновалась, если не сможет забеременеть. Впоследствии она заявляла, что не готова стать матерью.

"Я разговаривала со своим отцом и спросила: "Что, если я не могу родить детей?". Он ответил: "Есть другие способы иметь детей". Это правда. Я прекрасно провожу время с детьми моего брата. Но я должна перестать слушать других людей. Это безумие – то, что могут сказать женщины", – жаловалась звезда.

Кайли Миноуг

Австралийская певица Кайли Миноуг не планировала становиться матерью, хотя и имела многочисленные романы. Сейчас ей уже 55 лет, потому новостей о беременности от артистки не ждут. Четких причин она не называла, но повторяла, что доверяет судьбе.

Мариса Томей

58-летняя звезда Marvel, оскароносная актриса Мариса Томей откровенно заявляла, что не хочет иметь детей. Она также выражала искреннее непонимание, почему от женщин требуют рожать, если они не хотят этого делать.

"Я не такой большой сторонник института брака, и я не знаю, почему женщинам нужно рожать детей, чтобы считаться полноценными людьми", – сказала она.

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