'Киев древнее Москвы': стало известно, что очень поразило Майкла Дугласа в Украине. Фото

Американский актер и звезда "Основного инстинкта" Майкл Дуглас пришел на Четвертый саммит первых леди и джентльменов в Киеве, который организовала первая леди Украины Елена Зеленская. За компанию знаменитость взял с собой 24-летнего сына-актера Дилана и посетил вместе с ним достопримечательности столицы.

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Мужчинам в течение двух дней проводили небольшие экскурсии по городу, однако больше всего Майкла Дугласа поразила не столько архитектура, сколько один исторический факт, которым гордятся украинцы. Корреспондент OBOZ.UA побывал на Четвертом саммите первых леди и джентельменов и рассказал, что именно произнес актер.

"Для меня было открытием, что Киев древнее Москвы. Об этом мне рассказали в Лавре", – сказал Дуглас.

Незадолго до саммита звезда успел посетить детскую больницу "Охматдет", в которую попала российская ракета 8 июля, побывал в пещерах Киево-Печерской Лавры и в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне на территории "Родины-мать".

Вчера по прибытии в Киев Майкл Дуглас отправился в Михайловский Златоверхий монастырь, на Михайловскую площадь, в парк "Владимирская горка" и в Андреевскую церковь. Актер был удивлен красивой архитектурой столицы, а также интересовался историей Киева.

На Четвертом саммите первых леди и джентльменов знаменитость вместе с сыном участвовала в обсуждении темы безопасности детей в семье. Он принял участие в событии как посол доброй воли ООН.

Ранее OBOZ.UA писал, что на саммит пришли известные украинские персоны: Лилия Подкопаева, Матвей Бедный и Екатерина Осадча. Среди них также были первые леди и джентльмены других стран.

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