Майка Тайсона обвинили в изнасиловании: истица требует 5 млн долларов

Культового экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, которое, по словам потенциальной жертвы, произошло в начале 1990-х годов в Нью-Йорке. Истица требует от 56-летнего спортсмена компенсацию в 5 миллионов долларов (200,5 млн гривен).

Видео дня

Женщина, имя которой остается неизвестным, заверила, что инцидент произошел, когда она возвращалась с "Железным Майком" из ночного клуба, где они вместе отдыхали. Об этом пишет PEOPLE.

"Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из её дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал", – вспомнила женщина.

Спустя 30 лет истица требует немаленькую сумму за полученные "физические, психологические и эмоциональные травмы".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда на Тайсона подают в суд по такому же обвинению. В предыдущий раз, а это было в 1992 году, боксеру дали шесть лет тюрьмы за изнасилование Дезиры Вашингтон. Благодаря хорошему поведению и помощи адвокатов он сумел вернуться на свободу раньше назначенного срока – через три года. И хотя тогда боксер понес наказание, даже после амнистии он утверждал, что мисс Вашингтон солгала – всё было "по обоюдному согласию".

Ранее OBOZREVATEL писал, что 21-летнего канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа в нашумевшем сериале "Уэнздей", обвинили в изнасиловании, домогательствах и отправке своих обнаженных фото девушкам. Об этом заявили по меньшей мере три представительницы прекрасного пола, отметив, что тогда парню было от 17 до 20 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!