С каменным лицом и без макияжа: новые фото Мадонны с 27-летним бойфрендом попали в сеть

Певица Мадонна попала в объектив папарацци в лондонском Гайд-парке. 63-летняя звезда каталась на аттракционах со своим 27-летним парнем, танцором из ее коллектива Ахламаликом Уильямсом, но, судя по выражению лица, знаменитость не получила никакого удовольствия.

Артистка на фотографиях совсем не улыбалась. Она сидела с каменным лицом даже тогда, когда другие кричали от страха или улыбались. Как пошутили журналисты издания Mirror, "к сожалению, не похоже, что она сильно развлекалась" на свидании.

Кроме того, Мадонна появилась на публике совсем без макияжа. Обычно она ярко краситься, а в своем Instagram-аккаунте нередко злоупотребляет фотошопом.

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Гайд-парк звезда посетила в большом стеганом пальто и шерстяном шарфе, чтобы защититься от холодной британской погоды.

Ахламалик был одет в очень похожее черное пальто. Он сидел на аттракционе с поднятым капюшоном. Журналисты добавили, что пара держалась за руки.

Люди, сидевшие рядом с певицей во время поездки, казалось, не замечали присутствия мегазвезды, и были больше заняты весельем.

Напомним, что Мадонна и Уильямс встречаются с 2019 года. Они познакомились благодаря работе: Ахламалик сопровождал певицу на гастролях и снимался в ее клипах.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – 63-летняя американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса. Родом из Мичигана (США). Попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная исполнительница в истории.

Была замужем за американским актером Шоном Пеном, британским режиссером Гаи Ричи. Есть родные дочь и два сына, а также удочеренные две девочки.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Мадонна порадовала поклонников очередной пикантной фотосессией. Знаменитость предстала в нескольких образах, поднявши платье и засветивши кружевное белье. Также звезда публиковала снимки, на которых позировала в откровенном наряде без бюстгальтера.