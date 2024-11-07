Украинцы шутят, пока американцам не до смеха: как звезды отреагировали на победу Трампа

Президентские выборы в США стали одной из самых обсуждаемых тем вчера что в Украине, что за рубежом. После очередной победы Дональда Трампа американские соцсети полны тревоги и разочарования, тогда как украинцы нашли в этом повод для шуток.

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Кто-то посмеялся над обещанием политика закончить войну в Украине за 24 часа, а вот Андрей Бедняков успокаивал общество, слишком озабоченное выборами в США в то время, когда фокусом внимания должны были быть военные на фронте. OBOZ.UA собрал реакции и украинских звезд, и американских селебрити на победу Дональда Трампа в выборах.

Klavdia Petrivna

Певица не может дождаться, когда Дональд Трамп выполнит свое обещание закончить войну за 24 часа. Она подчеркнула, что отсчет уже начался.

"У одного барона осталось меньше 24 часов, чтобы сдержать слово", – написала Klavdia Petrivna.

Григорий Решетник

Телеведущий появился в кадре, сидя в кресле во время раздумий о том же обещании американца.

"Остановит или не остановит? Но самое главное, как именно, на каких условиях?" – сказал Решетник.

Анатолий Анатолич

Шоумен показал несколько общих кадров с Дональдом Трампом, который на одном из них тянулся, чтобы поцеловать Анатолича. "Ну здесь два варианта: либо будет хорошо, либо нет", – подписал он.

Андрей Бедняков

Ведущий ответил на массовую тревожность в украинском обществе и сочинил стихотворение на тему победы Трампа.

І точно всі в курсі, всі бачать розклади

Всі знають всю правду, йбан*врот,

А тут, виявляється, Сонцепьокі та Гради

К Дніпру підступають. Оце поворот!

"Оце так халепа", "це просто підстава..",

"Дозволили виграти цьому лайну",

"І класно, Що виграв", "він справжній красава",

"За 24 години закінчить війну".

Виводьте ви коней з цієї упряжки!

Все буде як буде, без зайвих прикрас

Бо хто б там не виграв, шановні друзяшки,

Все в нашій країні залежить від нас

То треба зібратись! Не почуватися скуто!

Бо ж дихає в очі імперський той звір

І з вірою в тих, хто б'ється з ним люто

Підримайте гривнєй перевірений збір.

Как отреагировали американские знаменитости

Многие селебрити до выборов в США агитировали за кандидатуру Камилы Гаррис, ведь она выступала за равноправие и права женщин в целом. Однако результаты для многих оказались безутешными.

Билли Айлиш, записывавшая видеообращение со своим братом в поддержку Гаррис, написала в Instagram, что победа Трампа стала "войной против женщин".

Карди Би коротко, но эмоционально выразилась, что ненавидит всех и обвинила Трампа в плохой деятельности: "Вот почему в некоторых из наших штатов случаются ураганы".

Звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт вспомнила, как женщины сообщали о сексуальном насилии со стороны новоизбранного президента.

"Я не могу понять, что чувствуют женщины, которые рассказали о сексуальном насилии со стороны Трампа. Видеть, как миллионы людей голосуют за их обидчика. Мое сердце совершенно разрывается за этих женщин. Я верю вам, и мне очень жаль. Боты Трампа в X любят меня. Вы можете продолжать защищать осужденного насильника и называть это фейковыми новостями. Я всегда буду верить этим женщинам", – высказалась она.

Король ужасов писатель Стивен Кинг завуалированно обратился к американцам и намекнул, что люди пожалеют, что проголосовали за Дональда Трампа: "Во многих магазинах, которые продают красивые, но хрупкие вещи, можно увидеть такую вывеску: "На нее приятно смотреть, ее приятно держать в руках, но как только вы ее разбиваете – должны приобрести". То же можно сказать и о демократии".

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