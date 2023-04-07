Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Образы знаменитых красавиц всегда тщательно подбирают по последнему слову моды, а над их внешним видом работает целая команда стилистов, визажистов и парикмахеров. Все – от одежды до цвета ногтей – должно гармонично и стильно выглядеть, чтобы поклонники не придирались к деталям. Впрочем, некоторые известные женщины бросили вызов миру моды и принципиально не разрешают экспериментировать со своим маникюром.

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Они предпочитают натуральность и позволяют себе только нюдовые цвета. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Мадонна

Певица Мадонна, известная своими скандальными выходками и яркими образами, не делает акцент на пестром маникюре. Даже наряды сочных, неоновых цветов она сочетает с ноготками без покрытия.

Сара Джессика Паркер

Известная голливудская актриса может уверенно чувствовать себя на красной дорожке без дизайна на ногтях. Ухоженная кутикула и чистые ногти она комбинирует с вечерними образами и не стесняется этого.

Кристен Сюарт

Звезда "Сумерек" также избегает экспериментов с ногтями. Для Кристен Стюарт блестящий топ может стать полноценным дизайном.

Лорд

Молодая и амбициозная певица Лорд не просто игнорирует поход на маникюр, а срезает ногти, как только они отрастают. Такой вариант артистка считает наиболее удобным.

Джулиана Мур

Лауреатка премии "Оскар", актриса Джулиана Мур предпочитает короткие ноготки и избегает гель-лака.

Хейли Стейнфилд

26-летнюю актрису вне фотосессий невозможно увидеть с ярким маникюром. Она любит миндальную форму и предпочитает натуральность.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, которые не наносят макияж в реальной жизни. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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