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Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Катерина Малай
Люди
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Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Образы знаменитых красавиц всегда тщательно подбирают по последнему слову моды, а над их внешним видом работает целая команда стилистов, визажистов и парикмахеров. Все – от одежды до цвета ногтей – должно гармонично и стильно выглядеть, чтобы поклонники не придирались к деталям. Впрочем, некоторые известные женщины бросили вызов миру моды и принципиально не разрешают экспериментировать со своим маникюром.

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Они предпочитают натуральность и позволяют себе только нюдовые цвета. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Мадонна

Певица Мадонна, известная своими скандальными выходками и яркими образами, не делает акцент на пестром маникюре. Даже наряды сочных, неоновых цветов она сочетает с ноготками без покрытия.

Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Сара Джессика Паркер

Известная голливудская актриса может уверенно чувствовать себя на красной дорожке без дизайна на ногтях. Ухоженная кутикула и чистые ногти она комбинирует с вечерними образами и не стесняется этого.

Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Кристен Сюарт

Звезда "Сумерек" также избегает экспериментов с ногтями. Для Кристен Стюарт блестящий топ может стать полноценным дизайном.

Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Лорд

Молодая и амбициозная певица Лорд не просто игнорирует поход на маникюр, а срезает ногти, как только они отрастают. Такой вариант артистка считает наиболее удобным.

Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Джулиана Мур

Лауреатка премии "Оскар", актриса Джулиана Мур предпочитает короткие ноготки и избегает гель-лака.

Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Хейли Стейнфилд

26-летнюю актрису вне фотосессий невозможно увидеть с ярким маникюром. Она любит миндальную форму и предпочитает натуральность.

Мадонна, Кристен Стюарт и другие: шесть звезд, которые отказались от яркого лака, бросив вызов миру моды. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, которые не наносят макияж в реальной жизни. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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