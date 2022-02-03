Любовницы против жен: на кого знаменитые мужчины променяли семьи. Фото

Знаменитые мужчины всегда знают себе цену и берут в жены не менее успешных и красивых женщин, которые соответствуют их статусу. В то же время, одинокие девушки часто охотятся на известных актеров, певцов и звезд телевидения, потому что тоже хотят популярности.

Некоторые "примерные семьянины" ведутся на соблазны любовниц и покидают семьи. OBOZREVATEL рассказывает о брошенных звездных женах и тех девушках, которые стали причиной громких разводов.

Ванесса Паради и Эмбер Херд

49-летняя актриса Ванесса Паради подарила голливудскому секс-символу Джонни Деппу двоих детей. Об их красивой паре писали в журналах, поскольку они на публике всегда признавались друг другу в любви. В отношениях актер прекратил пьянствовать и посещать вечеринки. Они были вместе 14 лет, но официально так и не женились из-за постоянных измен мужчины.

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Депп ушел из семьи к менее известной актрисе Эмбер Херд, которая на 15 лет младше Ванессы. В отношениях с ней Джонни вернулся к алкогольной зависимости. В 2015 году он сделал предложение артистке. Через два года Херд подала на развод, причиной стали "неразрешимые противоречия".

Яна Сумм и Вера Брежнева

Яна Сумм в 18-летнем возрасте встретила своего любимого – успешного продюсера Константина Меладзе, который старше ее на 12 лет. Украинка родила ему троих детей, она полностью посвятила себя семье. Супруги были вместе 19 лет, пока Меладзе не влюбился в участницу группы "ВИА Гра".

Вера Брежнева до этого была замужем и воспитывала двух дочерей. Слухи об их романе ходили десятки лет, официальным подтверждением отношений стала их свадьба в 2015 году в Италии. Пара до сих пор не комментирует, когда завязались отношения, однако известно, что в квартире в Киеве они начали жить вместе еще в 2012 году.

Робин Мур и Оксана Григорьева

Голливудский актер Мел Гибсон 28 лет был женат на домохозяйке Робин Мур, которая подарила ему семерых детей. Долгие годы женщина мирилась с беспокойным темпераментом артиста, прощала ему драки, измены и алкоголизм.

Однако Гибсону этого оказалось мало и он ушел из семьи к любовнице Оксане Григорьевой. Российская исполнительница была на седьмом небе от счастья, ведь Мэл принялся продюсировать ее карьеру. Девушка ждала от него дочь, однако через несколько месяцев совместной жизни она подала иск в суд, обвинив мужчину в унижении и избиении.

Елена Войченко и Кристина Горняк

Ведущий Владимир Остапчук в 2007 году женился на переводчице Елене Войченко, которая родила ему двух детей. Пара была счастлива вместе и демонстрировала идеальную семейную жизнь в соцсетях. До тех пор, пока у звезды украинского телевидения не появилась другая.

В 2020 году Остапчук подал на развод и в этом же году женился на нотариусе Кристине Горняк. Между бывшими до сих пор возникают конфликты, Елена называет экс-мужа абъюзером и нарциссом, а новая избранница обвиняет ее в клевете.

Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли

Актриса Дженнифер Энистон была в браке с красавчиком Брэдом Питтом всего 5 лет. Фанаты наслаждались общими выходами пары на красные дорожки, на которых Питт и Энистон одевались в одном стиле. Детей у пары не было.

На съемках шпионской драмы "Миссис и мистер Смит" у Брэда Питта завязались отношения с Анджелиной Джоли, которую обвиняют в том, что она разрушила семью. Анджелина всегда утверждала, что Питт устал от брака с Энистон. Отношения с Джоли продолжались 15 лет и в 2020 году супруги развелись. Шестеро детей остались жить с мамой.

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