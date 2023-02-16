''Не хотели стоять рядом'': россиянка Линникова призналась, что на ''Мисс Вселенная'' у нее был нервный срыв из-за обвинений

Участница из страны-агрессора Анна Линникова впервые призналась, что поездка в Новый Орлеан на конкурс красоты "Мисс Вселенная" стала для нее огромным испытанием. Если ранее девушка рассказывала – конкурсантки относились к ней с пониманием и теплотой, то сейчас модель поменяла свои "показания". Блондинка пожаловалась, что многие игнорировали ее и не хотели находиться в одном помещении.

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Об этом Линникова поведала в новом интервью российской журналистке Алене Жигаловой. Она также выдала, что украинская дирекция конкурса хотела облить ее платье зеленкой прямо на сцене. По словам уроженки РФ, на фоне хейта и травли у нее случился нервный срыв.

"Как раз случился неприятный момент, когда произошел первый нервный срыв. Просто я немножечко в шоке была, что девушки не хотят со мной рядом стоять, не хотят со мной делать фотографии, не хотят находиться рядом. Я поговорила тогда первый раз с нашими супервайзерами, и позже уже, более менее пришла в себя", – вспомнила Анна.

Кроме того, модель прокомментировала ситуацию с видео, которое стало вирусным в сети, где представительница Украины Виктория Апанасенко не захотела стоять рядом с ней. Фанатка Путина заявила – она случайно оказалась возле красавицы из Чернигова, так как была растерянна из-за обвинений в ее адрес.

Линникова не скрыла, ей понравился национальный костюм 28-летней Вики и ее выход на сцену с мечем. "Сам костюм очень красивый и идея того, что на сцене поднимаются эти крылья. Очень здорово, мне кажется", – прокомментировала девушка.

Недавно OBOZREVATEL показал, какие сообщения получает Виктория Апанасенко в сети от поклонников Анны Линниковой. Директор "Мисс Украина" Анна Филимонова встала на защиту красавицы. Девушке пишут, что она полностью изменила свою внешность и желают смерти.

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