Любовь миллионов зрителей не спасла их: пять знаменитостей, которым разбили сердце. Фото

Известные актеры и артисты, хоть и имеют славу, преданность и любовь фанатов, не всегда могут завоевать сердца своих избранников. Однако для них неудачные сердечные дела еще неприятнее, поскольку поклонники и СМИ не упускают возможности осветить личную жизнь знаменитостей.

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Иногда истории с ухаживаниями и интригующие заголовки заканчиваются разбитым сердцем. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 громких историях безответной любви (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эмма Уотсон и Том Фелтон

Эмма Уотсон и Том Фелтон встретились, когда были детьми, на съемочной площадке "Гарри Поттера". Младшая на несколько лет исполнительница роли Гермионы по уши влюбилась в своего белокурого коллегу, а он мог ответить ей только братскими чувствами. Звезды сами рассказали о натянутых в юности отношениях прессе, а также похвастались, что, вопреки всему, им удалось остаться близкими друзьями.

Рианна и Крис Рок

Юморист в одном из своих эфиров честно признался, что был неравнодушен к Рианне и даже отважился признаться ей в чувствах. Однако история окончилась провалом. Известный артист с болью рассказал, что звезда посмотрела на него, не как на привлекательного мужчину, а как на "дядю", перспектива отношений с которым для нее была совсем неприемлема.

Леонардо ДиКаприо и Кара Делевинь

Трудно представить, что такой популярный и статный мужчина как ДиКаприо, мог неудачно влюбиться, но СМИ уверены в обратном. Таблоиды, со ссылкой на инсайдеров писали, что в 2013 году во время Каннского кинофестиваля актер повсюду следовал за Делевинь, пытаясь привлечь ее внимание, но красавица упорно его игнорировала и не ответила на чувства.

Тейлор Свифт и Брэдли Купер

Для Тейлор Свифт первый шаг – не проблема. Она попросила подругу-актрису Дженнифер Лоуренс представить ее Брэдли Куперу на одной из церемоний "Золотого глобуса", чтобы завязать роман. Однако актеру такая перспектива не понравилась. Поговаривают, дело в том, что он не хотел стать вдохновителем ее песен о любви и, возможно, расставании.

Аарон Картер и Хиллари Дафф

Громкая история любви между молодыми звездами была главной сенсацией СМИ в начале 2000-х, а еще большую огласку получила новость об измене Картера с Линдси Лохан. Сердце Дафф было разбито и даже попытки помириться и публичные обещания добиваться бывшую, его не растопили.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие звезды отвоевали второй шанс и победили рак. Эти знаменитости стали примером для многих поклонников, также столкнувшихся с онкологией. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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