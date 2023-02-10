''Любила'': Могилевская перепела свой хит 2000-х на украинском

К 14 февраля популярная певица Наталия Могилевская представила поклонникам украиноязычную версию ее хита "Любила", который был выпущен 15 лет назад. Исполнительница подарила новую жизнь композиции, полюбившейся миллионам.

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Трек появился 10 февраля на YouTube-канале звезды. К слову, во многих интервью Могилевская рассказывала, что долго была одинокой, и именно война подарила ей мужчину, с которым она наконец-то испытала душевное спокойствие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта песня была представлена слушателям еще в 2008 году. Клип в то время мы снимали с Аланом Бадоевым. Сегодня я решила, что хочу подарить ей новую жизнь. Я благодарю судьбу, что подарила мне человека, который вдохновляет меня на это, поддерживает и оберегает. Я пою ее на украинском: о любви, чувствах, которые все нам очень нужны именно в это время!", – комментирует вокалистка.

Наталия Могилевская также упомянула и о своем любимом, с которым она счастлива: "Он со мной был в таких горячих точках, куда никто из моей команды не был готов ехать. Он безумный, и я такая же. Мы познакомились, когда помогали эвакуировать людей, детей. Он – очень сильный человек. Хочу открыть секрет: мы были знакомы 20 лет. Я давно ему нравилась".

Звезда со своей командой все это время оказывает гуманитарную помощь, собирает средства для ВСУ и поднимает боевой дух украинского народа. В 2022 году она провела более 100 концертов в воинских частях, бомбоубежищах, госпиталях и в метро.

Также прошлый год дал Могилевской шанс стать театральной артисткой. Так родились два спектакля "Я дома" и "Дочки". Они имеют большой успех во многих городах Украины. Продюсером проектов стала Нонна Кондрашова.

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