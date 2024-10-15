Львовский блогер Юра Скайф сбежал из Украины и назвал причину: ранее он жаловался на нападение '50 мужчин в масках'

Львовский блогер Юра Скайф (настоящее имя – Юрий Кальчук), TikTok которого насчитывает более 450 тысяч подписчиков, уехал из Украины из-за "опасности". По словам 26-летнего инфлюэнсера, накануне его якобы избили представители ТЦК.

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Спустя несколько дней Скайф записал видео на фоне польского продуктового магазина Żabka. "З***лся, как сейчас напишут. Не надо такого писать. Я хотел бы остаться, очень сильно. Но произошли такие обстоятельства, что вынужден уехать... Пока да... Скажем так, с***лся ради безопасности. Поэтому пока буду здесь", – говорится в ролике. По данным сайта "Миротворец", Юрий пересек границу через КПП "Краковец" 13 октября.

До побега львовянин вышел в Instagram в видеообращении, где заявил, что его якобы избили. Обвинил в этом блогер ТЦК. Впрочем, идентифицировать людей ему якобы не удалось, ведь все "нападающие" были в масках. Впоследствии на место происшествия прибыла полиция.

"Мы выезжаем из заведения, залетает тупо где-то 50 чуваков, прямо в масках, в черном, в хаки. Нас из машины выдирают, начинают х**рить, бросают на землю... Какой-то хаос происходит, все русскоязычные, все начинают орать: "Лежи, Лежи!", – рассказывал блогер.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как делом о побеге блогера Александра Волошина за границу, который уехал ради "безопасности", занялась полиция: "Может угрожать международным розыском".

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