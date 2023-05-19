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"Лучше оригинала": участница "Голосу країни" записала украиноязычный кавер на победный трек Loreen и взорвала сеть

Виктория Ряполова
Люди
1 минута
1,0 т.
'Лучше оригинала': участница 'Голосу країни' записала украиноязычный кавер на победный трек Loreen и взорвала сеть

Шведская певица Loreen во второй раз одержала победу в международном вокальном конкурсе Евровидение. Первый раз она почувствовала вкус триумфа 11 лет назад. Композиция Euphoria произвела фурор в 2012-м и стала одной их самых прослушиваемых за всю историю песенного шоу. В этом году международное жюри так же по достоинству оценило ее композицию Tatto. Вокалистка и участница "Голос країни-12" Инесса Грицаенко записала украиноязычный кавер на песню Лорин и поразила сеть.

Видео дня

Девушка поделилась роликом в своем Instagram. Она немного переделала слова и чувственно перепела шведку. Кавер распространился в Интернете, набрав множество просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"І хай все у світі проти нас, знаю настане наш час... Без тебе далі не піду! Ти на тілі мов тату..." – спела Грицаенко. Армия поклонников девушки осталась в восторге от новой версии победного трека 39-летней Лорин. Они утверждают, что Инесса своим вокальным талантом превзошла шведскую звезду.

"Лучше оригинала": участница "Голосу країни" записала украиноязычный кавер на победный трек Loreen и взорвала сеть

"Волшебно. Похоже, оригинал погас после такого кавера на украинском языке", "Инесса, какая ты крутая, это просто невероятно", "Оригинал нервно курит в сторонке", "Это лучше оригинала", "Вау, мурашки по коже!", "Чувственность 100-го уровня", "Круто получилось, умница", – читаем комментарии под видео Грицаенко.

Напомним, песня Лорин посвящена любви, которая сталкивается с трудностями. Героиня сожалеет, что ей нужно расстаться со своим мужчиной, но она уверена – рано или поздно пара будет счастлива вместе. Выступление певицы на Евровидении было ярким, она появилась между двумя плитами в облегающем комбинезоне и с эпатажным маникюром.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Jerry Heil вдохновилась песней Tattoo и также решила перевести трек на украинский язык. Артистка записала акустическую аранжировку на фортепиано. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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