'Лучше оригинала': участница 'Голосу країни' записала украиноязычный кавер на победный трек Loreen и взорвала сеть

Шведская певица Loreen во второй раз одержала победу в международном вокальном конкурсе Евровидение. Первый раз она почувствовала вкус триумфа 11 лет назад. Композиция Euphoria произвела фурор в 2012-м и стала одной их самых прослушиваемых за всю историю песенного шоу. В этом году международное жюри так же по достоинству оценило ее композицию Tatto. Вокалистка и участница "Голос країни-12" Инесса Грицаенко записала украиноязычный кавер на песню Лорин и поразила сеть.

Видео дня

Девушка поделилась роликом в своем Instagram. Она немного переделала слова и чувственно перепела шведку. Кавер распространился в Интернете, набрав множество просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"І хай все у світі проти нас, знаю настане наш час... Без тебе далі не піду! Ти на тілі мов тату..." – спела Грицаенко. Армия поклонников девушки осталась в восторге от новой версии победного трека 39-летней Лорин. Они утверждают, что Инесса своим вокальным талантом превзошла шведскую звезду.

"Волшебно. Похоже, оригинал погас после такого кавера на украинском языке", "Инесса, какая ты крутая, это просто невероятно", "Оригинал нервно курит в сторонке", "Это лучше оригинала", "Вау, мурашки по коже!", "Чувственность 100-го уровня", "Круто получилось, умница", – читаем комментарии под видео Грицаенко.

Напомним, песня Лорин посвящена любви, которая сталкивается с трудностями. Героиня сожалеет, что ей нужно расстаться со своим мужчиной, но она уверена – рано или поздно пара будет счастлива вместе. Выступление певицы на Евровидении было ярким, она появилась между двумя плитами в облегающем комбинезоне и с эпатажным маникюром.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Jerry Heil вдохновилась песней Tattoo и также решила перевести трек на украинский язык. Артистка записала акустическую аранжировку на фортепиано. Чтобы узнать детали – читайте наш материал.

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