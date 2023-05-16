'Вызывает панические атаки': маникюр победительницы Евровидения-2023 Лорин породил мемы в сети. Фото

13 мая во время грандиозного финала международного песенного конкурса Евровидение-2023 стало известно, кто одержал победу. Национальное жюри больше всего поразила шведская исполнительница Лорин, которая в 2012 году уже почувствовала вкус победы. И если трек артистки произвел позитивное впечатление, то ее маникюр – вызвал неоднозначную реакцию и стал объектом обсуждений.

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В сети еврофанаты принялись сравнивать 39-летнюю звезду с вымышленными героями и утверждать, что данный дизайн останется в памяти зрителей надолго. OBOZREVATEL хочет поднять вам настроение и показать несколько самых удачных мемов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Хорошо, но почему Loreen с такими ногтями выглядит как это чудовище?", – читаем в Twitter.

"Возможно, я выпил слишком много водки, но наряд и ногти Loreen в настоящее время вызывают ассоциации с песчаными штуками из "Возвращения джедая", – продолжили зрители.

"Ногти Loreen нужно конфисковать. Они вызывают у меня панические атаки".

"Я был бы предельно счастлив никогда больше не видеть ужасные ногти Loreen".

Также аудитория интересуется, что победительница вокального шоу может делать с такими ногтями. Они предположили – неплохо было бы полоть огород и угрожать недоброжелателям данным "произведением искусства".

Ранее OBOZREVATEL рассказал о конфузах на Евровидении-2023. Участник из Финляндии Käärijä, занявший 2 место, чуть не упал в начале выступления, а Верка Сердючка "подарила" свою туфлю залу. Чтобы узнать детальнее – читайте наш материал.

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