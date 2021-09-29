"Лучше любить девочек, чем быть геем": главные женщины в жизни Берлускони и его цитаты о них

В среду, 29 сентября, известный итальянский политик, мультимиллиардер, четырежды глава Совета министров Италии Сильвио Берлускони отмечает свой день рождения. Ему исполняется 85 лет.

На протяжении своей политической карьеры Берлускони не раз фигурировал в громких скандалах, в том числе связанных с его сексуальными связями. Кем были его избранницы, читайте далее в OBOZREVATEL.

Официально Сильвио Берлускони был женат дважды. Первой его женой в 1965 году стала Карла Эльвире Делль’Ольо – в браке с ней родились двое детей, дочь Мария Эльвира и сын Пьерсильвио.

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В 1980 году сердце политика пленила актриса Вероника Ларио. Спустя десять лет, в 1990-м, Берлускони женился на ней – этот союз продлился почти 30 лет. У супругов трое общих детей: дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи.

В мае 2009 года Вероника объявила, что разводится с Берлускони, поскольку не может оставаться с мужчиной, который "связывается с малолетними". На такой шаг Ларио пошла после слухов о связи премьер-министра с 18-летней моделью Ноэми Летицией. Тем не менее, Сильвио потребовал от супруги публичного извинения. "Лучше любить красивых девочек, чем быть геем", – так комментировал он свои "похождения".

Брак был окончательно расторгнут в 2014 году. При этом в ходе развода Берлускони добивался снижения суммы алиментов с трех до 1,5 миллиона евро, а суд исходил из того, что по закону бывшие мужья должны обеспечивать бывшим женам тот уровень жизни, к которому они привыкли в браке.

В 2011 году новой любовью политика стала 28-летняя модель Франческа Паскале. А в марте 2020-го пресс-служба партии Берлускони "Вперед, Италия" официально объявила о его расставании с девушкой. В то же время в СМИ писали о новой избраннице экс-премьера – 30-летней Марте Фашина, которая в 2018 году была избрана в Палату депутатов по списку партии Берлускони от Неаполя.

Кроме этого, Берлускони не раз обвиняли в связями с девушками из эскорт-служб. Многие из них публично заявляли, что политик платил им деньги за интим, однако он отрицал это, говоря, что деньги "убивают удовольствие от покорения".

"На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин отвечает "Да!", а 70% говорят – "Что, опять?", – заявил Берлускони в 2011 году. Кроме того, однажды итальянец заявил, что женщинам следует выбирать в мужья богатых мужчин постарше: "Женщины стоят в очереди, чтобы выйти за меня. Как гласит легенда, я хорошо ЭТО делаю".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Сильвио Берлускони был госпитализирован для "тщательного клинического обследования". Это связано с последствиями коронавируса, который политик перенес год назад.