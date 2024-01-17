'Лучше бы в окопе сидел!' EL Кравчук ответил на обвинения в выступлениях перед россиянами в Испании

Известный украинский певец EL Кравчук нарвался на хейт от интернет-пользователей за то, что якобы выступал перед россиянами в Аликанте, Испания. Некоторые юзеры писали, что на концерте артиста присутствовали зрители, которые разговаривали по-русски и просили объяснять значение украиноязычных песен. Музыкант расставил все точки над "і" в скандальной истории.

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Кравчук заверил, что послушать его в Аликанте действительно собрались не только украинцы. К ним присоединились граждане Латвии и Литвы, откуда певец, кстати, родом. Именно они не понимали украиноязычный репертуар звезды, однако даже тогда исполнитель, как заверил он в интервью для YouTube-канала СК Life, не использовал русский язык, а общался на английском.

Так, под одним из последних видео со знаменитостью можно встретить следующий комментарий: "Этот эпатажный певец был для меня также кумиром, а теперь просто ноль. В Испании (город Аликанте) выступал на благотворительном концерте, а день или два перед тем провел закрытую вечеринку для русских с шампанским и икрой... Вот такой патриот".

Сам же Кравчук рассказал, что это лишь один из многих гневных комментариев в его адрес. В частности, ему желали оказаться в окопах и так далее.

Он объяснил: "Все это неправда. Когда я приехал в Аликанте, вечером я пел для украинцев, но там же были из Литвы люди, из Латвии. Я же родился в Вильнюсе. Был момент, когда меня попросили перевести песню и рассказать, о чем она. Я легко говорю по-английски… Но кто-то из диаспоры украинцев начал писать: "Зачем он сюда приехал на это благотворительное мероприятие? Лучше бы в окопе сидел!"

Прочитав комментарии хейтеров, музыкант лишь показал ем доказательства того, что регулярно выступает перед защитниками Украины на передовой. Говорит, что отношение к нему тогда кардинально изменилось.

"Я показал документы, а каждый концерт на фронте имеет небольшой документ, в котором написана часть, в которой ты пел, с подписями людей. А у меня таких много, они отцифрованы. И я в паблик Аликанте – 10 этих документов. И началось такое, что мне флаги и кофе приносили, приглашали на обеды, хотели сделать массаж, хватали люди, извинялись. Но шампанского и икры не было, и на украинской вечеринке тоже. Это все ерунда и неправда", – заверил Кравчук.

Певец также отметил, что находиться за границей, когда в Украине постоянные тревоги и взрывы, ему не понравилось – очень переживал за родных.

"К сожалению, комментарии только иногда базируются на правде, а потом люди что-то додумывают. Кто-то просто не любит меня и думает: "Вот я здесь сижу, а он по Аликанте ездит." А мне в Аликанте вообще не нравилось! Как сейчас ужасно быть где-то, а твоя мама в Киеве. Это была такая нервная история, вся эта поездка", – рассказал артист.

Как писал OBOZ.UA, ранее в выступлении перед россиянами обвиняли также любимицу миллионов Верку Сердючку. Соответствующий концерт прошел якобы 20 августа 2023 года в Ницце. Фаны вступились за звезду. Подробности – в материале.

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