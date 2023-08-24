Сердючку обвинили в выступлении перед россиянами в Ницце: фаны заступились за звезду

20 августа в Ницце, Франция, состоялся концерт известной украинской певицы Верки Сердючки, которую воплощает на сцене музыкант и пародист Андрей Данилко. После этого на популярном YouTube-канале "Исландия ТВ" появились обвинения в адрес звезды в том, что она якобы развлекала на выступлении россиян.

Видео дня

Так, ведущие Владимир Петров и Сергей Иванов упрекнули артистку не только в том, что она якобы пела перед гражданами страны-террористки, но и исполняла свои русскоязычные хиты. За Сердючку заступились украинские фаны, которые присутствовали на том концерте. Один из таких комментариев появился в Instagram знаменитости.

Блогеры обратили внимание на это шоу благодаря другой украинской певице Оле Поляковой, которая пришла на концерты своей коллеги. Видео, как "королева ночи" зажигает под песни Сердючки разместила ее подруга-россиянка Ника Белоцерковская. Она – российская журналистка-оппозиционерка, которая уже долгие годы живет во Франции.

Владимир Петров также показал видео с концерта, на котором Сердючка исполняет свой русскоязычный хит "Дольче Габбана". Блогер прокомментировал: "Я посмотрел 20 минут выступления. Из 20-ти минут выступления на нерусском языке была только одна песня на польском. То есть не было ни одной украинской песни".

Поклонники Сердючки с возмущением отреагировали на обвинения кумира. Фанатка, которая присутствовала на том концерте, заверила, что комментарий об отсутствии украинских песен в репертуаре – это чистая ложь. Кроме того, она отметила, что программа включала в себя большое количество патриотических отступлений.

"Что вы несете, вчера я была на этом самом концерте Сердючки в Ницце! Там были в основном украинцы, много французов! Сердючка пела много песен на украинском: "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так!" Между песнями говорила "путин, чтоб ты сдох", называла скабееву разными словами, между каждой песней оскорбляла русню, сказала, что тяжело выступать в веселом жанре после случившегося в Чернигове! Ну зачем вы такое говорите, не разобравшись?! Был аукцион и собирали деньги на дроны... Я не видела на концерте россиян, может и было их там пару штук, но они везде есть, и слышно их не было! Мы были с флагами, и никто нам даже не вякнул на русском! На аукционе был флаг с подписью Залужного, его продали за 2 тысячи евро", – заступилась за артистку украинка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Юрмале, Латвия, прошел благотворительный фестиваль Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous, который в этом году был посвящен помощи охваченной войной Украине. На нем выступила и Верка Сердючка, которая зажгла с хитом "Раша, гудбай". У россиян, как и следовало ожидать, это вызвало истерику.

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