'Лучше бы отдал ВСУ': украинский блогер ради пиара разбил собственный Porsche и нарвался на хейт. Видео

Украинский блогер Денис Поветкин, за которым в соцсетях следит более 600 тысяч подписчиков, захотел увеличить свою аудиторию, для чего уничтожил собственный Porsche Cayenne 2017 года. Парень, который, кстати, продолжает вести свой блог на русском языке, сбросил на дорогой автомобиль бетонную плиту.

Впрочем, украинцы такой ничем неоправданный жест не оценили, напомнив блогеру, что в Украине идет война, а защитникам на фронте нужны автомобили. Интернет-пользователи засыпали инфлюэнсера возмутительными комментариями под его роликами в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Блогер сделал из своего "прощания" с машиной целый сериал. Он выложил серию коротких роликов, в которых готовился к уничтожению Porsche. Сначала он кичился всеми своими автомобилями, а потом сообщил, что на один из них сбросит огромную плиту.

Видео дня

"Я вспомнил первый день, когда ее покупал, эмоции были пи***ц, я чуть не плакал. Но сейчас я плачу от счастья не хуже чем тогда, когда ее покупал, потому что сегодня настал день, когда я буду с ней прощаться. Но конец чего-то – это начало чего-то нового... Прощай, легенда", – выдал Поветкин, после чего на его авто якобы упала с высоты бетонная плита.

Впрочем, большинство зрителей предположили, что ролик был смонтирован, и в действительности машина блогера осталась невредимой, ведь конечный результат на видео так и не показали.

Однако это не отменяет тот факт, что подобный хайп в условиях террористической полномасштабной войны просто неуместен.

Комментаторы оставляют гневные отзывы: "Лучше бы на ВСУ отдал", "Я понимаю, это его машина, он ее покупал, но можно было иначе сделать. Продать, а на проданные деньги купить для ВСУ бусики или что-то более нужное", "А для чего это делать?", "Люди, которые собирают деньги на машины для ВСУ, в шоке", "Пробил дно", "Галимый прикол", "Чего бы не продать и не отдать деньги на ВСУ?", "Тупо инфоповод, чтобы аудиторию набить".

Как писал OBOZREVATEL, киевская блогерша Анна Краснова, имеющая уже достаточно богатую скандальную биографию, снова показала видео своих ночных гуляний по столице. Девушка сообщила, что мужчина, с которым она была в машине, имеет "спецпропуск".

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