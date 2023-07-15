'Лучше бы молчал': Олег Винник разозлил украинцев словами о помощи ВСУ. Видео

Скандальный украинский певец Олег Винник, недавно вернувшийся в инфопространство после полутора лет молчания, заявил, что все деньги, заработанные в Украине, отдал на помощь ВСУ. Именно этим он объяснил тот факт, что не проводит благотворительные концерты в пользу нашей армии.

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Соответствующие слова Винника прозвучали в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Крупным планом". Украинцев разозлили слова певца о помощи армии, многие вообще в них не поверили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Лучше бы он молчал", "Он еще стал мерзче, чем был", "Именно так выглядит оправдывающийся человек, ничего он не отдавал", "Сразу виден скупой и жадный человек. Хотя имеет большие деньги. Стыдно должно быть такое рассказывать", "Таких оправданий мы еще будем слышать огого", – возмущенно писали украинцы.

Напомним, ранее Винник заявил о намерениях возобновить концерты в Украине.

"Это будет скоро. Это не будет один концерт. Дай бог, будет много концертов", – заверил певец.

В то же время он подчеркнул, что не собирается переводить на украинский свои "суперхиты", написанные на русском.

"Те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда не буду переводить на украинский. Это не нужно. Нужно идти дальше", – сказал он.

Известный украинский продюсер, занимающийся, в частности, продвижением Оли Поляковой, Михаил Ясинский прокомментировал недавнее возвращение "пропавшего" Винника. Он уверен, что певец искренне не понимает, что происходит в Украине и как она изменилась с 24 февраля 2022 года. Буквально на следующий день после вторжения артист покинул Киев и отправился в Берлин, где остается последние полтора года. Музыкант, по мнению продюсера, "не чувствует Украину".

Также Ясинский считает, что у Винника есть все шансы продать билеты на свой концерт в Украине. Но в то же время, по его мнению, вряд ли этот концерт состоится. В связи с свалившейся на Винника волной хейта ему может просто не хватить ни сил, ни энергии, ни желания, чтобы отыграть шоу.

По его словам, какой-то человек может серьезно влиять на Винника. И пока артист не знает, как из этого выйти.

"Сейчас другая реальность, и она будет еще меняться. Я не знаю, какая реальность у Олега, может на него есть какое-то влияние. Может, какой-то человек что-то заливает ему в уши. Возможно, он что-то осознает. Я знаю, много людей, которым кто-то что-то говорит, угрожает, особенно, если ты находишься в Германии", – добавил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший продюсер украинского певца Олега Винника Александр Горбенко нашел замену музыканту, после полномасшабного вторжения РФ выехавшему в Германию. Новым "Винником" стал исполнитель DISCOMAN.

Фанатов певца это возмутило. Они уверены, что продюсер Горбенко украл у Винника страницу и теперь пытается продвигать свой новый проект с помощью его аудитории.