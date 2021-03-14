Лопес прокомментировала слухи о расставании с Родригесом

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес впервые прокомментировали слухи об их расставании. Знаменитости признались, что сейчас переживают сложный период в отношениях.

Звездная пара опровергла информацию о том, что они разошлись. Однако отметили, что сейчас у них в отношениях некоторые изменения и они делают все для того, чтобы остаться вместе, сообщают издания People и TMZ.

"Все сообщения неточны. Мы пока работаем над некоторыми вещами", – признались Лопес и Родригес.

Кроме того, источник, близкий к паре, заявило, что "они никогда официально не расставались и не разговаривали об этом, они все еще вместе. По словам инсайдера, пара оказались в сложной ситуации, но их союз не распался.

Напомним, ранее Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой.

Так, вышел тизер нового выпуска "Южного очарования". В нем один из участников реалити обвинил Мэдисон в том, что она летала в Майами, чтобы "переспать с бывшим игроком Главной лиги бейсбола". Ведущий Энди Коэн отметил: этот человек очень знаменитый и ранее был женат. Тогда многие поклонники ЛеКрой предположили, что это мог бы быть Родригес, ведь он не раз отмечался у нее в комментариях в Instagram.

Помимо этого, Лопес и Родригес во время карантина обращались к психологу из-за кризиса в их семье.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда "Отпетых мошенниц" Ребел Уилсон рассталась с молодым миллиардером.