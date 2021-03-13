Лопес рассталась со своим возлюбленным Родригесом – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассталась со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Пара вместе была четыре года.

Как сообщил собственный источник изданию Page Six, на данный момент Родригес готовится к бейсбольному сезону, а Лопес снимается в новом фильме в Доминикане. Причина расставания пока неизвестна.

Стоит отметить, что еще в прошлом месяце звездную пару папарацци сфотографировали вместе, а уже сегодня рассказали о завершении их отношений.

Напомним, ранее Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой.

Так, вышел тизер нового выпуска "Южного очарования". В нем один из участников реалити обвинил Мэдисон в том, что она летала в Майами, чтобы "переспать с бывшим игроком Главной лиги бейсбола". Ведущий Энди Коэн отметил: этот человек очень знаменитый и ранее был женат. Тогда многие поклонники ЛеКрой предположили, что это мог бы быть Родригес, ведь он не раз отмечался у нее в комментариях в Instagram.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.

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