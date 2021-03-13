Лопес рассталась со своим возлюбленным Родригесом – СМИ
В СМИ появилась информация о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассталась со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Пара вместе была четыре года.
Как сообщил собственный источник изданию Page Six, на данный момент Родригес готовится к бейсбольному сезону, а Лопес снимается в новом фильме в Доминикане. Причина расставания пока неизвестна.
Стоит отметить, что еще в прошлом месяце звездную пару папарацци сфотографировали вместе, а уже сегодня рассказали о завершении их отношений.
Напомним, ранее Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой.
Так, вышел тизер нового выпуска "Южного очарования". В нем один из участников реалити обвинил Мэдисон в том, что она летала в Майами, чтобы "переспать с бывшим игроком Главной лиги бейсбола". Ведущий Энди Коэн отметил: этот человек очень знаменитый и ранее был женат. Тогда многие поклонники ЛеКрой предположили, что это мог бы быть Родригес, ведь он не раз отмечался у нее в комментариях в Instagram.
Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.
В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет.
Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа. Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом.