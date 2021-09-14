Лобода – о конфликте Крапивиной и Киркорова: я не имею к этому никакого отношения

Известная певица Светлана Лобода прокомментировала скандал экс-продюсера Нателлы Крапивиной и артиста Филиппа Киркорова. По словам исполнительницы, она никакого отношения не имеет к этой ситуации.

Лобода отметила, что Нателла для нее всегда будет близким человеком, так как она часть ее семьи и крестная одной из дочерей певицы. Об этом знаменитость рассказала в интервью для журнала "Отдохни".

Артистка призналась, что у нее с Нателлой долгое время был сложный период в отношениях, и поэтому сейчас они решили сделать паузу в совместной работе.

"Но я рада, что у нее теперь новый очень успешный виток в карьере: она с головой погружена в кино и выдает премьеру за премьерой", – сказала Лобода.

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Певица заявила, что любой скандал живет три дня или максимум неделю, а ситуацию с Крапивиной и Киркоровым обсуждали две недели.

"Самое интересное, что я как раз не имею к этой ситуации никакого отношения. Я вообще всегда против конфликтов с коллегами: хочется тратить энергию и силы на творчество, а не на разборки", – подчеркнула Лобода.

С чего начался конфликт Крапивиной и Киркорова

Нателла Крапивина раскритиковала эпатажное появление Киркорова и блогера Давы Манукяна на премии телеканала МУЗ-ТВ. В комментариях под фото артистов она написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров резко отреагировал на слова Крапивиной.

Спустя час после обращения Киркорова Крапивина опубликовала пост в Instagram, где заявила, что больше не работает со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

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Коротко о знаменитости:

Украинская певица, автор песен, заслуженная артистка Украины – Светлана Лобода – родилась в Киеве в 1982 году. Она окончила музыкальную школу, эстрадно-цирковое училище и Киевский национальный университет культуры.

Была солисткой группы "ВИА Гра", благодаря которой приобрела популярность. Спустя 5 месяцев покинула коллектив.

В 2004 году записала свой первый сингл, а спустя два года выпустила свой четвёртый клип на песню "Черный ангел", в котором приняла участие экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер.

Лобода стала победительницей в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части.

В 2009 году появилась информация о том, что Светлана строит отношения с танцором из балета Freedom Андреем Царем. Зимой 2011 Лобода объявила о своей беременности и спустя 9 месяцев у певицы и ее возлюбленного родилась Евангелина. Вскоре Светлана и Андрей расстались из-за измен мужчины.

В 2018 году в Лос-Анджелесе у артистки родилась еще одна девочка. Однако имя мужчины, от которого родила дочь, Лобода скрывает.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Лобода заявила, что Крапивина сама приняла решение уйти из коллектива. По словам исполнительницы, ее экс-продюсер сожалеет о произошедшем.