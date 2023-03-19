Лине Костенко — 93: что поэтесса говорила об агрессии РФ и как встретила полномасштабную войну

В воскресенье, 19 марта, легендарная украинская поэтесса, писательница и общественная деятельница Лина Костенко отмечает свое 93-летие. Ее до боли правдивые стихи до сих пор остаются одними из самых цитируемых среди украинских читателей. Сама шестидесятница всегда иронично отзывается об ажиотаже, который возникает среди поклонников в день ее рождения, да и громких словосочетаний по типу "королева поэзии" в свой адрес она принимать не любит. Тем не менее, Лина Васильевна сделала неоценимый вклад в развитие отечественной литературы, а также патриотическое воспитание не одного поколения украинцев.

Видео дня

Поэтесса, будучи еще совсем юной девочкой, пережила Вторую мировую войну, а накануне своего 92-го дня рождения, год назад, снова проснулась под звуки взрывов в четыре утра. OBOZREVATEL решил вспомнить, что говорила Костенко об агрессии РФ, а также рассказать, как она встретила полномасштабное вторжение в Украину.

О том, что Россия – агрессор, который хочет придушить и уничтожить любые проявления украинскости, Костенко узнала еще в раннем детстве. Когда маленькой Лине было 6, ее отца, педагога и полиглота, который самостоятельно выучил 12 языков, засудили на 10 лет концлагерей как "врага народа".

Начало Второй мировой войны и все переживания, которые были с ней связаны, Лина Васильевна переживала при помощи "проб пера". Позже она напишет:"Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі – моє дитинство, вбите на війні".

Ничего не изменилось и в 2022 году, когда агрессор, только уже не нацистская Германия, а Россия, скинул первые бомбы на Киев. Находясь в столице, которую охватила паника, страх и неизвестность, Костенко продолжала писать и неустанно работать.

"Я же отношусь к поколению, пережившему Вторую мировую войну... И эти бомбы в четыре часа утра – мне они привычны с детства. Теперь я снова услышала те же бомбы, более страшные, и, должна вам сказать, я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Оно гудит, думаю, хорошо, пусть: убьет – так убьет... Первый месяц, правда, не очень писалось. Первый месяц я следила за каждым шагом и нюансом этой войны. А потом взяла себя в руки и принялась писать, писать и все", – поделилась писательница в своем первом за 12 лет интервью для телеканала "Київ".

Понимание, что представляет из себя "недострана" Россия, пришло к Костенко еще во времена Советского Союза. Времена, когда ее и других культурных деятелей могли убить или засудить за украинский язык, за стремление к свободе и независимости, за "недостаточную советскость".

Цензура запрещала писательницу из-за ее политической позиции, а она не собиралась прогибаться, поэтому писала, что называется, в стол. Так продолжалось около 16-ти лет. Знаменитый исторический роман в стихах "Маруся Чурай", который считается шедевром украинской литературы, пролежал в запыленном комоде больше шести лет, пока не был впервые выдан в 1979 году.

Судьба и творческий путь поэтессы были непростыми, но именно они в сочетании с упорным трудом сделали из Лины Васильевны не просто легендарную культурную деятельницу, но и осознанную украинку, всегда честную и сильную личность.

С 2014 года она поддерживает военных на передовой. Присоединилась к гуманитарной акции "Другий фронт АТО", в рамках которого передавала бойцам сборники своих поэзий.

О России и войне, в неизбежности которой Костенко не сомневалась, она говорила: "Это империя древняя-древняя, народ невольный. У меня никогда не было никакого плохого чувства ни к одному народу, а сейчас россиян терпеть не могу. Я все тридцать лет независимости знала, что Россия нападет на нас. Даже в этой книге об украинском "самашедшем" – они думали, что это сумасшедший, а он единственный был нормальный. Он знал, что однажды Украина проснется в другой стране. Так мы и проснулись во время войны".

Однако и в результате войны писательница тоже не сомневается. Говорит, что поражение и украинская нация – вещи несовместимые.

"Я же говорила вам, что французы говорили об украинцах? Победа или смерть", – высказывалась Костенко.

Ну а одной из самых популярных цитат Лины Васильевны на сегодня остается: "У кожної нації своя хвороба. У росії – невиліковна".

Поздравил поэтессу с днем рождения и президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он процитировал ее стихи:

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те"

Также гарант добавил: "Сегодня день рождения легенды украинской поэзии Лины Костенко. Иногда горькие, но меткие слова поэтессы описывают боль и одновременно силу украинцев. Спасибо за ваш вклад в украинскую культуру и за несокрушимое благородство!".

Ранее OBOZREVATEL писал, что стихотворение Лины Костенко "Крила" декламировал украинский актер Константин Скиба. Правда, он несколько изменил текст произведения под реалии войны. Соответствующий ролик растрогал интернет-пользователей до слез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!