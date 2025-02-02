Линдси Лохан впервые показала своего 1,5-летнего сына на фоне выздоровления от наркотической и алкогольной зависимости

Американская актриса Линдси Лохан, в прошлом боровшаяся с наркотической и алкогольной зависимостью, впервые поделилась фотографиями своего 1,5-летнего сына Луая. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram после семейного визита в зоопарк.

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На кадрах маленький Луай сидит на руках своего отца, бизнесмена Бадера Шаммаса, и заинтересованно заглядывает в вольер для животных. Остальные кадры показывают, как мальчик вместе с мамой прогуливается на улице. В то же время лицо сына Лохан решила не показывать.

38-летняя актриса, известная по фильмам "Ловушка для родителей" и "Очень страшное кино 5", пережила непростой период в жизни. В 2007 году она дважды попала в ДТП, несколько раз проходила реабилитацию и временно прекратила карьеру из-за проблем с зависимостями. Впрочем, в последние годы Лохан вернулась в кино, обрела любовь и стала мамой.

Инсайдеры утверждают, что любимый помог актрисе полностью встать на ноги, вылечиться и переосмыслить свой жизненный путь. А теперь в жизни артистки появился еще малыш.

"Для меня все касается моего ребенка, моей семьи и моего домохозяйства, а также того, чтобы моя работа отвечала интересам всех остальных", – утверждала Линдси Лохан.

Актриса также рассказала, что каждый день фотографирует сына после его пробуждения, чтобы зафиксировать каждый момент его взросления. Она не знает, что делать с этими кадрами в будущем, но для нее это стало особым ритуалом материнства.

Ранее OBOZ.UA писал, что фанаты заметили радикальные изменения во внешности Линдси Лохан: актриса помолодела на 10 лет.

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