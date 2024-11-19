Фанаты заметили радикальные изменения во внешности Линдси Лохан: актриса помолодела на 10 лет. Фото до и после трансформации

Американская актриса Линдси Лохан выглядела потрясающе на премьере рождественского фильма для Netflix "Наш маленький секрет". Фанаты утверждают, что 38-летняя знаменитость визуально помолодела на 10 лет на фоне юридических проблем и проведении нескольких лет в реабилитационном центре.

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Для мероприятия она надела полупрозрачное платье черного цвета, частично обнажавшее ее бюст и ноги. Верхняя часть платья имела V-образный вырез, который подчеркивали два ремешка, украшенные камнями. Как пишет Daily Mail, именно макияж выделял ее мягкие природные черты лица и "отнимал" несколько лет от внешности.

Актриса исполнила его в светлых нюдовых тонах. Ее волосы также подчеркивали молодой возраст. Прическа Лохан была простой: передние пряди закрепили на затылке, а концы волос ей сделали волнистыми.

Аксессуары актриса также выбрала лаконичными: два перстня и три тоненьких браслета.

Фанаты почти единогласно заявили, что на премьере фильма Линдси Лохан засияла.

"Я одержим сиянием Линдси Лохан".

"Мне нужно выпить то, что пьет Линдси Лохан".

"Ладно, но серьезно, кто был хирургом, который делал Линдси Лохан лицо? Она выглядит фантастически".

"Ее кожа не имеет дисхромий, то есть пигментированных участков на коже, круглых пятен и т.д."

"Хотя ее нос не был непривлекательным, тот факт, что он выглядит идеально на последних фотографиях, свидетельствует о том, что она что-то с ним делала".

Отметим, что прославилась Лохан еще в детстве и, как часто бывает в таких случаях, столкнулась со многими проблемами на этапе взросления. В 2007 году актриса стала героиней сразу нескольких скандалов, из-за чего ее карьера была поставлена на паузу. Тогда знаменитость спровоцировала два ДТП и трижды лечилась в реабилитационном центре от алкогольной и наркотической зависимости. Инсайдеры утверждают, что любимый помог актрисе полностью встать на ноги, вылечиться и переосмыслить свой жизненный путь. А теперь в жизни артистки появился еще малыш.

Фильм "Наш маленький секрет" выйдет на экраны 27 ноября – почти за месяц до Рождества. Сюжет рассказывает о двух бывших, вынужденных провести зимние праздники вместе после того, как узнают, что их новые близкие люди – родные брат и сестра.

"Моя героиня проходит через очень реальную, романтическую борьбу, когда она возвращается к кому-то из своего прошлого, с кем у нее были отношения, и это своего рода ситуация перетягивания каната, когда она не знает, что делать", – отрефлексировала актриса.

Это для Лохан третья подряд романтическая комедия для Netflix после фильмов "Незабываемое Рождество", что вышел в 2022 году, и "Ирландское желание", появившегося на экранах в марте 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году Линдси Лохан впервые стала мамой. Первенцу дали необычное имя.

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