Фанаты заметили радикальные изменения во внешности Линдси Лохан: актриса помолодела на 10 лет. Фото до и после трансформации
Американская актриса Линдси Лохан выглядела потрясающе на премьере рождественского фильма для Netflix "Наш маленький секрет". Фанаты утверждают, что 38-летняя знаменитость визуально помолодела на 10 лет на фоне юридических проблем и проведении нескольких лет в реабилитационном центре.
Для мероприятия она надела полупрозрачное платье черного цвета, частично обнажавшее ее бюст и ноги. Верхняя часть платья имела V-образный вырез, который подчеркивали два ремешка, украшенные камнями. Как пишет Daily Mail, именно макияж выделял ее мягкие природные черты лица и "отнимал" несколько лет от внешности.
Актриса исполнила его в светлых нюдовых тонах. Ее волосы также подчеркивали молодой возраст. Прическа Лохан была простой: передние пряди закрепили на затылке, а концы волос ей сделали волнистыми.
Аксессуары актриса также выбрала лаконичными: два перстня и три тоненьких браслета.
Фанаты почти единогласно заявили, что на премьере фильма Линдси Лохан засияла.
- "Я одержим сиянием Линдси Лохан".
- "Мне нужно выпить то, что пьет Линдси Лохан".
- "Ладно, но серьезно, кто был хирургом, который делал Линдси Лохан лицо? Она выглядит фантастически".
- "Ее кожа не имеет дисхромий, то есть пигментированных участков на коже, круглых пятен и т.д."
- "Хотя ее нос не был непривлекательным, тот факт, что он выглядит идеально на последних фотографиях, свидетельствует о том, что она что-то с ним делала".
Отметим, что прославилась Лохан еще в детстве и, как часто бывает в таких случаях, столкнулась со многими проблемами на этапе взросления. В 2007 году актриса стала героиней сразу нескольких скандалов, из-за чего ее карьера была поставлена на паузу. Тогда знаменитость спровоцировала два ДТП и трижды лечилась в реабилитационном центре от алкогольной и наркотической зависимости. Инсайдеры утверждают, что любимый помог актрисе полностью встать на ноги, вылечиться и переосмыслить свой жизненный путь. А теперь в жизни артистки появился еще малыш.
Фильм "Наш маленький секрет" выйдет на экраны 27 ноября – почти за месяц до Рождества. Сюжет рассказывает о двух бывших, вынужденных провести зимние праздники вместе после того, как узнают, что их новые близкие люди – родные брат и сестра.
"Моя героиня проходит через очень реальную, романтическую борьбу, когда она возвращается к кому-то из своего прошлого, с кем у нее были отношения, и это своего рода ситуация перетягивания каната, когда она не знает, что делать", – отрефлексировала актриса.
Это для Лохан третья подряд романтическая комедия для Netflix после фильмов "Незабываемое Рождество", что вышел в 2022 году, и "Ирландское желание", появившегося на экранах в марте 2024 года.
Ранее OBOZ.UA писал, что в прошлом году Линдси Лохан впервые стала мамой. Первенцу дали необычное имя.
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