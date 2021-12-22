Линдси Лохан, Роберт Дауни Младший и другие знаменитости, сидевшие в тюрьме

Звезды, как и другие люди, не застрахованы от неудач и провалов. Один из примеров – незаконные действия, из-за которых можно попасть за решетку. В интервью они неохотно комментируют "страницу из жизни", что хотели бы стереть из памяти.

Читайте в материале OBOZREVATEL, какие знаменитости совершили преступление и отсидели за это в тюрьме.

Американская актриса, модель и дизайнер дважды оказывалась за решеткой. В первый раз – в 2007 году. Тогда она отсидела более часа в неволе за хранение дома кокаина и вождение в нетрезвом состоянии. В 2010 году ситуация повторилась, поэтому Линдси села в тюрьму на три месяца, после чего проходила лечение в реабилитационном центре.

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Этот американский актер и музыкант в 16 лет отсидел в тюрьме 45 дней: после нападения на двоих вьетнамцев (у одного из них начались серьезные проблемы со зрением) и разгрома аптеки. В 21 год кинозвезду посадили за нападение на сожителя: Марк Уолберг сломал ему челюсть. А в 22 – артист устроил массовую драку на вечеринке у Мадонны, за что снова сел за решетку.

До того как Роберт Дауни Младший стал всемирно известным актером, его неоднократно сажали в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии и употребление наркотиков. К примеру, в 1996 году артиста отправили за решетку за то, что он хранил дома запрещенные вещества и оружие. Кроме того, суд постановил, что Роберт должен регулярно проверяться на наличие наркотиков в организме.

В 2007 году американская киноактриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон отсидела в тюрьме 20 дней. Причиной стало вождение в нетрезвом виде. Знаменитость вспоминает эту неприятную страницу из биографии так: "Когда же я оказалась там и увидела жизнь со всех сторон, у меня появилось соболезнование ко многим вещам. Я так благодарна за все, что у меня есть: даже просто подушка ночью, еда или что-нибудь еще".

Британский музыкант и продюсер Пол Маккартни оказался за решеткой в 1980 году, после распада его коллектива "The Beatles". Он вместе с рок-группой "Wings" приехал на гастроли в Японию. Тогда в чемодане артиста при осмотре в аэропорту обнаружили около 250 г марихуаны.

Пола арестовали и отправили в тюрьму. Согласно правилам в "стране восходящего солнца", за такое нарушение закона нужно в течение семи лет быть на исправительных работах. Однако в результате Маккартни вышел на свободу через 9 дней: он выплатил миллион долларов за концерты, которые должен был провести, и был депортирован в Британию.

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