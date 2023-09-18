Лиля в миниатюре. Подкопаева показала редкие фото младшей дочери

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая сейчас живет в США, показала, как выглядит ее младшая дочь. Мама поздравила в соцсети девочку с дождения.

Фотографии 4-летней Эвелины появились на личной странице спортсменки в Instagram по случаю дня рождения. Свой пост в соцсети она проиллюстрировала серией снимков и видео с девочкой. (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Счастливые четыре года. Безусловная любовь. Я люблю тебя от всей души", – написала счастливая мама. На фотографиях можно увидеть саму Эвелину, которая очень выросла и повзрослела по сравнению с фотографиями, которые выставляла ее мама раньше. А также – мужа Подкопаевой – бизнесмена Игоря Дубинского. Пользователи сети забросали комплиментами маму и дочериь и написали, что Эвелина – копия матери: "Маленькая Лилия".

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У Лилии Подкопаевой трое детей. Сына Вадима вместе с первым мужем Тимофеем Нагорным усыновили в 8-месячном возрасте в 2006 году. В том же году родилась их общая дочь Каролина. После развода с Тимофеем Лилия вышла замуж на бизнесмена Игоря Дубинского, от которого в 2019 году родилась Эвелина.

Старшую дочь Лилия назвала в честь ближайшей подруги, крестной Каролины – певицы Ани Лорак. С началом полномасштабного вторжения спортсменка призналась, что не общается с подругой и кумой. По мнению спортсменки, в этом нет никакого смысла, если человек уже принял пророссийскую позицию.

"Я ничего ей не писала. Молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления. Поэтому мы делаем выводы, что она сделала то, что хотела сделать. Я все ждала... Голос, который имеет такое количество фолловеров, надо было выставить как щит. Потому что умирают дети, как мы не можем этого позволить", – рассказала гимнастка в одном из интервью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак развлекала россиян в віходные на корпоративном мероприятии в Анталии.

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