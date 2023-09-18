Пошла по стопам Ани Лорак? Повалий спела для лесников в сибирской глуши и пробила очередное дно

Когда-то известная в Украине певица и экс-нардеп Таисия Повалий теперь гастролирует по малым городам и поселкам России. Выходными артистка засветилась с выступлением в сибирской глуши Иркутской области.

Судя по всему, певица повторяет путь другой коллеги-запроданки Ани Лорак. Если та однажды приезжала в один из российских городов поздравлять рабочих птицефабрики, то Повалий примчалась развлекать лесников по случаю их профессионального праздника. Об этом "знаменательном" событии написали на одной из фан-страниц артистки.

Видео дня

В инстаграммном микроблоге пафосно разместили более десятка фрагментов выступления певицы на местной площади. Однако все видео сняты с одного ракурса – камера нацелена на сцену. Судя по тому, что оператор ни разу не показал зрителей, их пришло немного.

И это неудивительно. Дела у Повалий, которая живет и работает в России, идут не очень хорошо. В одном из недавних интервью Сергей Лавров, бывший директор певицы, который вел ее дела в России, заявил, что исполнительница никогда не была там популярна. По его словам, Повалий не удается собирать полные залы, и успешных туров не было.

"Она никогда не собирала залы. Всегда, как говорится, "три калеки в зале". Повалий никогда не была звездой номер один. Корпоративы у нее были, но немного. У Повалий есть одна песня, которая пошла в народ – "Одолжила" . Все, больше, по моему мнению, нет ничего", – сказал Сергей Лавров в комментарии росСМИ.

Лавров заявил, что россияне не хотят идти к ней на концерты: "Наши граждане не разбираются: на чьей стороне Повалий или та же Лорак. Понимают: Украина и все". В конце марта у певицы были запланированы гастроли по сибирским городам, однако выступления отменили из-за отсутствия спроса на билеты. В один из концертных залов, который имеет 770 мест, было продано всего 40 билетов.

Сама Повалий не теряет надежду закрепиться в российском шоу-бизнесе. Певица с мужем живет в Москве, где снимает трехкомнатную квартиру, куда недавно переехала и ее мать. Чтобы оставаться на плаву, артистка-запроданка готова на любые шаги (читай: измены). К примеру, дала интервью одному из российских пропагандистских интернет-порталов в лучших традициях путинских методик.

"Я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится Украина, к нормальной жизни. Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибала доктор Лиза, хотя в Украине многие радовались ее смерти... " – выдала известная украинка.

"Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. У меня появилась надежда. Владимир Путин для меня – это тот человек, который может сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую", – добавила певица.

Между тем еще одна украинская исполнительница – Ани Лорак, которая тоже живет и работает в России и молчит о войне в Украине, отгарцевала в выходные на корпоративном мероприятии в Анталии. В июле украинцам удалось добиться отмены концерта Ани Лорак в турецком концертном зале The Cosmos Theatre. Об этом в Фейсбуке сообщал консул Украины в Анталии Александр Воронин. Однако тогда артистке удалось выступить в одной из гостиниц в Анталии. И вот теперь она приехала сюда снова, чтобы развлекать русских туристов.

Ранее OBOZREVATEL писал, откуда пошла история, что Ани Лорак донатит на ВСУ, и как это сделало предательницу Украины козлом отпущения для россиян.

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