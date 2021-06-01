Лидер Rammstein выпустил клип с плачущим Лениным и пионерами. Видео

Во вторник, 1 июня, в международный День защиты детей солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн презентовал новую песню и клип под названием Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Съемки проходили в России, в ролике также снялся российский комик Александр Ревва.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Линдеманна (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Декорации создают эпоху Советского союза, а в титрах указано, что зрители переносятся в Москву 1989 года.

Российский комик Ревва сыграл советского милиционера, который устраивает допрос персонажу Линдеманна и избивает его. Также главного героя ролика обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников-пионеров, которые насмехались над ним в детстве.

Видео дня

Стоит отметить, что в клипе демонстрируются примеры жестокого обращения детей со своими сверстниками, а также показывается плачущий кровавыми слезами Ленин.

Коротко о знаменитостях:

Rammstein – немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен.

Александр Ревва – российский шоумен, комедийный актер, телеведущий, певец. Бывший игрок команды "КВН" "Утомленные солнцем". Резидент юмористического шоу "Comedy Club". Как певец выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, гитаристы легендарной рок-группы Rammstein Рихард Круспе и Пауль Ландерс публично поцеловались на сцене во время концерта на стадионе "Лужники" в Москве.